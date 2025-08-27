כיכר השבת
ירי בבית ספר

שני ילדים נהרגו באירוע ירי המוני במיניאפוליס, ארה"ב; 17 פצועים פונו מהזירה

לפחות 20 בני אדם נפגעו בדרגות פציעה שונות באירוע ירי שהתרחש במבנה ציבורי במיניאפוליס שבמדינת מינסוטה | המשטרה אישרה כי שני ילדים נרצחו באירוע הירי | היורה ככל הנראה נוטרל ונהרג, כוחות ה-FBI מצטרפים לזירה (חדשות)

אירוע קשה. זירת הירי (צילום מסך מתוך CNN)

לפחות 20 בני אדם נפגעו בדרגות שונות באירוע ירי שהתרחש בבית ספר דתי במיניאפוליס שבמדינת מינסוטה.

משטרת מינאפוליס אישרה כי שני ילדים, בני 8 ו-10 נרצחו באירוע הירי שהתרחש בבית ספר ובכנסייה.

לפי העדויות הקשות, המפגע ביצע ירי מבעד לחלון ופגע במספר ילדים.

כוחות משטרה רבים הגיעו למקום וביצעו ירי לעבר התוקף שנוטרל וככל הנראה נהרג.

המשטרה הפדרלית, ה-FBI, הצטרפה לכוחות המשטרה המקומיים ופעלה לנטרול המפגע.

נשיא דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר לתקרית ברשת החברתית שלו TRUTH:

"קיבלתי תדרוך מלא על הירי הטרגי במיניאפוליס, מינסוטה. ה-FBI הגיב במהירות והם נמצאים בזירה. הבית הלבן ימשיך לעקוב אחר המצב הנורא הזה. אנא הצטרפו אליי בתפילה עבור כל המעורבים!".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר