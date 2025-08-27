לפחות 20 בני אדם נפגעו בדרגות שונות באירוע ירי שהתרחש בבית ספר דתי במיניאפוליס שבמדינת מינסוטה.

משטרת מינאפוליס אישרה כי שני ילדים, בני 8 ו-10 נרצחו באירוע הירי שהתרחש בבית ספר ובכנסייה.

לפי העדויות הקשות, המפגע ביצע ירי מבעד לחלון ופגע במספר ילדים.

כוחות משטרה רבים הגיעו למקום וביצעו ירי לעבר התוקף שנוטרל וככל הנראה נהרג.

המשטרה הפדרלית, ה-FBI, הצטרפה לכוחות המשטרה המקומיים ופעלה לנטרול המפגע.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר לתקרית ברשת החברתית שלו TRUTH:

"קיבלתי תדרוך מלא על הירי הטרגי במיניאפוליס, מינסוטה. ה-FBI הגיב במהירות והם נמצאים בזירה. הבית הלבן ימשיך לעקוב אחר המצב הנורא הזה. אנא הצטרפו אליי בתפילה עבור כל המעורבים!".