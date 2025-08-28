כיכר השבת
מיקרוסופט פנתה ל-FBI בבקשה למעקב אחר עובדים פרו-פלסטינים

מיקרוסופט בפנייה רשמית ל-FBI בבקשה לעקוב אחר עובדים ופעילים פרו-פלסטינים שפתחו במחאה עיקשת נגד קשרי החברה עם ישראל (חדשות בעולם)

מיקרוסופט (צילום: שאטרסטוק)

חברת הענק מיקרוסופט ביקשה מה-FBI ומהמשטרה המקומית לסייע במעקב ובבלימת גל של הפגנות הקשורות ל מצד עובדיה שלה. זאת לאחר שאקטיביסטים הופיעו עם קיאקים מול בתי המנהלים הבכירים של החברה בסוף השבוע.

ביום ראשון, מפגינים פרו-פלסטינים שטפו את אגם וושינגטון, כשהם מקיפים את אחוזותיהם של המנכ"ל סאטיה נאדלה והנשיא בראד סמית', ונושאים באנרים וקריאות המאשימות את מיקרוסופט בהפקת רווחים ממלחמת ישראל בעזה. הקבוצה, דורשת מזה כשנה מהחברה לנתק את קשריה עם צבא ישראל, בטענה ששירות הענן Azure של מיקרוסופט "מזין פשעי מלחמה".

במקום להיענות ללחץ, החברה פנתה לרשויות אכיפת החוק. מנהל חקירות ציין כי "אחד מעובדינו לשעבר במיוחד, חוסאם נסר, היה פעיל למדי בפוסטים שלו המכוונים נגד מיקרוסופט, והאשים שאנו שותפים לרצח עם". נסר פוטר בעבר יחד עם עמית נוסף באוקטובר בשנה שעברה על ארגון משמרת מחאה וגיוס תרומות לפלסטינים בעזה במטה החברה.

המחאה כללה גם הפרעות באירועי חברה בולטים: מהנדסים השליכו כאפיות לבמה, קטעו פאנלים וקפצו על כיסאות במהלך נאומים של נאדלה, מה שהוביל להתפטרות ופיטורים. שבוע לפני כן, 20 מפגינים נעצרו ונקשרו באזיקונים וקראו בשמות המנהלים.

הנשיא בראד סמית' הגן על פעולות הדיכוי, וציין כי "מעורבותם בוונדליזם והתנהגות הרסנית מבהירה שאספקט זה של הנושא אינו עוד דיאלוג עם עובדים, אלא עניין לאכיפת החוק, וכך אנו מתייחסים לכך".

