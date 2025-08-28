השר וסרלאוף מציע: זו התשובה הראויה להכרה של מקרון 

שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף תקף בחריפות את יוזמות ההכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי צעד כזה מצד צרפת יהווה תמיכה בטרור. לדבריו, "אם צרפת תכיר במדינה פלסטינית היא למעשה תתמוך ברצח, אונס וטבח העם היהודי".

וסרלאוף הוסיף כי ישראל אינה צריכה לקשור את מדיניותה להחלטות זרות, וכי את הריבונות ביהודה ושומרון יש להחיל באופן מיידי: "את הריבונות אנחנו צריכים להחיל כבר אתמול ובלי קשר למעשיה של צרפת. על פי השקפה זאת פעלתי ואמשיך לפעול בממשלה ובחדרים הסגורים".

עם זאת, הדגיש השר כי במידה והכרה צרפתית במדינה פלסטינית תתרחש, התגובה הישראלית צריכה להיות חד־משמעית: "אם החלת הריבונות שלנו תהיה במקביל להכרה הצרפתית במדינה פלסטינית, זאת תהיה תגובה הולמת ושליחת מסר ברור – ארץ ישראל כולה שלנו".

מוקדם יותר היום דווח כי נשיא צרפת מתכנן גם לשלוח שגריר לרשות הפלסטינית, זו שמעבירה תשלומים למחבלים, ולקבל שגריר פלסטין בפריז.

יועצו של מקרון, הישראלי עופר בורנשטיין אמר כי זהו "צעד מתבקש" לאור ההכרה בפלסטין כמדינה, והוסיף שאם הייתה מדינה פלסטינית "ה-7 באוקטובר לא היה מתרחש".