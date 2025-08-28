התרסקות המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
הטייס נהרג
תיעוד דרמטי: מטוס F-16 התרסק במהלך חזרות למופע אווירי בפולין | צפו
מטוס F-16 התרסק הערב (חמישי) בפולין, במהלך החזרות למטס בעיר ראדום במרכז המדינה | דובר הממשלה הודיע על ההתרסקות והוסיף שהטייס נהרג | ברשתות החברתיות הופצו סרטונים שמתעדים את ההתרסקות, שנסיבותיה טרם ידועות | צפו בתיעוד הדרמטי (בעולם)
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
