מכה קשה לטראמפ: זו ההחלטה שקיבל בית המשפט הפדרלי בוושינגטון

בית המשפט לערעורים בוושינגטון הבירה פסל אמש (שישי) את רוב המכסים שהטיל טראמפ לאחרונה במסגרת מדיניות המכסים שלו.

בית המשפט קבע כי המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים, מהלך שפוגע ביכולת של טראמפ לעשות שימוש באותם מכסים כקלף מיקוח.

עם זאת, בית המשפט אמר כי המכסים שהטיל טראמפ יישארו בתוקף עד ה-14 באוקטובר כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה.

נשיא ארה"ב הגיב בפוסט ברשת החברתית שלו להחלטה שהתקבלה: "היום בית משפט לערעורים מפלגתי ביותר קבע בטעות שיש להסיר את המכסים שלנו, אך הם יודעים שארצות הברית של אמריקה תנצח בסופו של דבר", כתב הנשיא.

לדבריו, "אם המכסים האלה אי פעם ייעלמו, זה יהיה אסון מוחלט למדינה. זה יהפוך אותנו לחלשים כלכלית, ואנחנו חייבים להיות חזקים. ארה"ב לא תסבול עוד גירעונות סחר עצומים ומכסים לא הוגנים ומחסומי סחר לא מכסיים המוטלים על ידי מדינות אחרות, ידידות או אויבות, אשר פוגעים ביצרנים, בחקלאים ובכל השאר. אם תותר לעמוד בתוקף, החלטה זו פשוט תהרוס את ארצות הברית של אמריקה".

החלטת בית המשפט שהתקבלה ברוב של 7-4, מתייחסת למכסים "הדדיים" שהטיל טראמפ על מדינות כתוצאה מגירעון הסחר שלהן עם ארה"ב, למרות שלפעמים מכסי הייבוא של אותן מדינות היו נמוכות משל ארה"ב כלפיהן.

ההחלטה מתייחסת גם למכסים פוליטיים שהטיל טראמפ על מדינות כמו מקסיקו, סין והודו, אך לא על מכסים שהטיל על ייבוא מוצרי אלומיניום ופלדה, אותם בית המשפט ראה כחוקיים.

טראמפ מקווה שהרוב שמחזיקים השמרנים בבית המשפט העליון יאפשר לממשל להותיר את מדיניות המכסים כמות שהיא.