כיכר השבת
מחכים לעליון

מכה קשה לטראמפ: זו ההחלטה שקיבל בית המשפט הפדרלי בוושינגטון

בית משפט לערעורים של וושינגטון הבירה פסל את רוב המכסים שהטיל טראמפ במסגרת מלחמת הסחר שהוביל עם מדינות העולם | בית המשפט קבע כי המכסים אינם חוקיים, והותיר לנשיא ארכה קצרה במהלכם יותרו המכסים על כנם כדי לאפשר לממשל לערער לעליון (בעולם) 

ספג מכה משפטית. הנשיא טראמפ (צילום: Shutterstock)

בית המשפט לערעורים בוושינגטון הבירה פסל אמש (שישי) את רוב המכסים שהטיל לאחרונה במסגרת מדיניות המכסים שלו.

בית המשפט קבע כי המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים, מהלך שפוגע ביכולת של טראמפ לעשות שימוש באותם מכסים כקלף מיקוח.

עם זאת, בית המשפט אמר כי המכסים שהטיל טראמפ יישארו בתוקף עד ה-14 באוקטובר כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה.

נשיא ארה"ב הגיב בפוסט ברשת החברתית שלו להחלטה שהתקבלה: "היום בית משפט לערעורים מפלגתי ביותר קבע בטעות שיש להסיר את המכסים שלנו, אך הם יודעים שארצות הברית של אמריקה תנצח בסופו של דבר", כתב הנשיא.

לדבריו, "אם המכסים האלה אי פעם ייעלמו, זה יהיה אסון מוחלט למדינה. זה יהפוך אותנו לחלשים כלכלית, ואנחנו חייבים להיות חזקים. ארה"ב לא תסבול עוד גירעונות סחר עצומים ומכסים לא הוגנים ומחסומי סחר לא מכסיים המוטלים על ידי מדינות אחרות, ידידות או אויבות, אשר פוגעים ביצרנים, בחקלאים ובכל השאר. אם תותר לעמוד בתוקף, החלטה זו פשוט תהרוס את ארצות הברית של אמריקה".

החלטת בית המשפט שהתקבלה ברוב של 7-4, מתייחסת למכסים "הדדיים" שהטיל טראמפ על מדינות כתוצאה מגירעון הסחר שלהן עם ארה"ב, למרות שלפעמים מכסי הייבוא של אותן מדינות היו נמוכות משל ארה"ב כלפיהן.

ההחלטה מתייחסת גם למכסים פוליטיים שהטיל טראמפ על מדינות כמו מקסיקו, סין והודו, אך לא על מכסים שהטיל על ייבוא מוצרי אלומיניום ופלדה, אותם בית המשפט ראה כחוקיים.

טראמפ מקווה שהרוב שמחזיקים השמרנים בבית המשפט העליון יאפשר לממשל להותיר את מדיניות המכסים כמות שהיא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר