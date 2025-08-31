בעקבות הוראתו של טראמפ על הצבת חיילי המשמר הלאומי בשיקגו, ראש עיריית שיקגו, ברנדון ג’ונסון, הכריז כי המשטרה העירונית לא תשתף פעולה עם חיילי המשמר הלאומי או עם סוכנים פדרליים, אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט להציבם בעיר בימים הקרובים.

ג’ונסון, דמוקרט המכהן בתפקידו מזה כשנה, חתם על צו מנהלי מיוחד שנועד, לדבריו, להכין את שיקגו לאפשרות של מבצע פדרלי כפי שכבר התרחש בלוס אנג’לס ובוושינגטון.

במסיבת עיתונאים לצד בכירי עירייה נוספים, אמר ג’ונסון כי מדובר ב"עמידה מול עריצות" והסביר כי ההוראה נועדה לספק הנחיות ברורות לעובדי העירייה ולתושבים. על פי נוסח הצו, שוטרי שיקגו ימשיכו לאכוף את החוק המדינתי והמקומי בלבד, אך לא ישתתפו במעצרים, סיורים או כל פעולה אחרת יחד עם כוחות פדרליים. בנוסף, נקבע כי עליהם להופיע במדים מלאים, להפעיל מצלמות גוף ולהימנע מלכסות את פניהם, כדי למנוע בלבול בינם לבין כוחות פדרליים.

בנוסח ההחלטה נכתב כי הצבת חיילים פדרליים ללא הסכמת הרשויות המקומיות פוגעת בריבונות העיר, מערערת את הנורמות הדמוקרטיות ומעמידה בסכנה את זכויות האזרחים. גורמים בעירייה ציינו כי יש בידיהם מידע אמין על אפשרות להגעת כוחות כבר בימים הקרובים.

הבית הלבן הגיב בזלזול להצהרתו של ג’ונסון. דוברת הנשיאות, אביגייל ג’קסון, טענה כי מדובר במהלך תעמולתי וציינה כי "אם הדמוקרטים היו משקיעים את מרצם בטיפול בפשיעה במקום בהצגות נגד הנשיא, הקהילות שלהם היו בטוחות הרבה יותר".

טראמפ עצמו חוזר ומדגיש כי הוא מעדיף להיענות לבקשות רשמיות לפני שליחת כוחות פדרליים, אך אינו מהסס לאיים בפריסתם גם ללא בקשה כזו. מושל אילינוי, ג’יי.בי. פריצקר, הבהיר כי לנשיא אין סמכות להציב חיילי משמר לאומי במדינתו בניגוד לעמדת המושל, אם כי אין מגבלות חוקיות על שליחת סוכני אכיפה פדרליים דוגמת אנשי ICE. בעבר נפרסו כוחות משמר לאומי בשיקגו בתיאום עם השלטון המקומי, אך כעת מתנהל עימות משפטי ופוליטי חריף סביב גבולות סמכותו של הבית הלבן.

ג’ונסון מצדו הצהיר כי העירייה בוחנת צעדים משפטיים וחקיקתיים נוספים כדי לבלום את המהלך, ואף אמר כי "נפנה לבתי המשפט אם יהיה צורך בכך".

הלילה, כינה טראמפ את מושל אילינוי "משוגע" ו"חלש".

"שישה בני אדם נהרגו ו-24 נורו בשיקגו בסוף השבוע האחרון, וג'יי.בי פריצקר, מושל אילינוי החלש והפתטי, אמר זה עתה שהוא לא זקוק לעזרה במניעת פשיעה. הוא משוגע!!! כדאי שיסדר את זה, מהר, אחרת אנחנו באים!".