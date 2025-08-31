כיכר השבת
מנהיגי "ציר הרשע" נפגשים היום בסין - גם איראן הוזמנה לאירוע 

בטיאנז’ין שבסין נפתחה היום פסגת ארגון שיתוף הפעולה של שאנגחאי, שנמשכת יומיים ומוגדרת כגדולה ביותר מאז ייסוד הארגון בשנת 2001 |פרשנים רואים את הכינוס כתגובת נגד להתנגדות המערבית לרוסיה ברקע המלחמה באוקראינה, וניסיון לייצר סדר יום מקביל לזה של המערב (בעולם) 

הגעת נשיא רוסיה לסין (צילום: הקרמלין)

בטיאנז’ין שבסין נפתחה היום (ראשון) פסגת ארגון שיתוף הפעולה של שאנגחאי (SCO), שנמשכת יומיים ומוגדרת כגדולה ביותר מאז ייסוד הארגון בשנת 2001. כעשרים מנהיגים נוטלים בה חלק, בהם נשיא ולדימיר פוטין, נשיא סין שי ג’ינפינג וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי.

הגעתו של פוטין לעיר הנמל הסינית לוותה במסרים על חיזוק הקשר עם בייג’ינג, קשר שמוגדר במוסקבה כ"יציב וחזק מתמיד".

עצם הופעתו של הנשיא הרוסי לצד שי, בזמן שהמערב מחפש דרכים להטיל סנקציות חדשות על רוסיה, מעניקה משנה תוקף לדימוי הפסגה כחלופה למערך ההנהגה המערבי.

פוטין עצמו ניצל את הבמה כדי להדגיש את התנגדותו לסנקציות של ארצות הברית ובעלות בריתה, והציג את הארגון כעמוד תווך לסדר עולמי.

ראש ממשלת הודו מודי הגיע לסין לאחר עצירה ביפן, ובשעות הבוקר נפגש עם שי לפגישה שהוגדרה כנקודת מפנה ביחסים המתוחים בין המדינות.

המנהיגים דנו בהקלות על הגבול, בהחזרת טיסות ישירות ובהמשך הסדרת עלייה לרגל להודו ולסין. שי השתמש במטאפורה יוצאת דופן כשכינה את הודו "פיל" ואת סין "דרקון", והדגיש כי שתי הכלכלות הגדולות חייבות לפעול יחד לטובת דרום הגלובוס. מודי מצדו ציין כי "שיתוף פעולה בין שתי המדינות משפיע ישירות על חייהם של 2.8 מיליארד בני אדם", והבטיח לבסס את הקשרים על אמון ורגישות הדדיים.

הפסגה, שמארחת מלבד שלוש המעצמות גם מנהיגים ממדינות כמו פקיסטן, , טורקיה ומלזיה, נתפסת כזירה לא רק לשיתופי פעולה ביטחוניים וכלכליים אלא גם לניסוח חזון מדיני חלופי לזה של המערב.

