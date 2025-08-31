קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, התייחס למלחמה הנמשכת מזה כמעט 4 שנים באוקראינה בראיון שהעניק לתקשורת המקומית.

הקנצלר, שמעורב מאוד במאמצי המשא ומתן ובלחץ האירופאי על רוסיה, הביע פסימיות באשר לסיום קרוב של המלחמה.

מרץ הסביר בראיון שמלחמות מסתיימות כאשר אחד הצדדים מובס כלכלית וצבאית, וכי המצב הזה אינו נכון לא לרוסיה ולא לאוקראינה.

יצוין כי מחר הוא הדד-ליין שהציב טראמפ לרוסיה לפגישה עם הנשיא זלנסקי, פגישה שככל הנראה לא תתקיים לאחר שרוסיה הבהירה שהתנאים לכך "לא בשלו".

טראמפ איים ב"השלכות חמורות" במקרה שהפגישה הזו לא תתקיים בסופו של דבר.

"אני מכין את עצמי מבפנים לכך שהמלחמה הזו תימשך זמן רב", אמר מרץ בראיון.

הוא הוסיף שכניעתה של אוקראינה אינה אופציה מכיוון שזה ייתן לרוסיה חשק לפלוש למדינות אחרות. "מחרתיים זה יהיה אנחנו", אמר הקנצלר.

על השאלה אם הוא מוכן לשלוח כוחות חיילים לאוקראינה סירב לענות, לאור העבר הנאצי של גרמניה ותחושת אי הנוחות שמהלך כזה גורר בקרב אזרחי המדינה.

מרץ התייחס גם לאתגר הפוליטי להעביר את הצעת החוק לשליחת כוחות בבונדסטאג, כאשר נראה שלא יהיה רוב למהלך.

הקרמלין אמר היום (ראשון) כי מעצמות אירופה מעכבות את מאמצי השלום של טראמפ, וכי רוסיה תמשיך בפעילותה באוקראינה עד שמוסקבה תראה סימנים ממשיים לכך שקייב מוכנה לשלום.