ילד שהוגדר אמש (שבת) כנעדר בזמן שבילה עם הוריו בפארק השעשועים 'הרשי' שבפנסילבניה, אותר במקום בלתי צפוי במיוחד.

לפי הדיווחים, המבקרים הנדהמים הבחינו בילד כשהוא צועד על מסילת המונורייל הגבוהה, רכבת שלא הייתה פעילה באותו הזמן, והזעיקו מיד את אנשי הצוות. האירוע התרחש בשבת אחר הצהריים, סמוך לשעה חמש. לפי הודעת הנהלת הפארק, הילד נפרד מאמו ובמהלך החיפושים אחריו הצליח להיכנס לשטח סגור של תחנת המונורייל. במשך כעשרים דקות הסתובב שם, עד שעלה על המסילה עצמה.

צילומים שעלו לרשת מראים את הילד צועד בחוסר ביטחון מעל ראשי המבקרים, בעוד הקהל מנופף בידיו ומאותת לו לפנות לכיוון מבנה סמוך. גבר שעמד על גג המבנה זינק לבסוף אל המסילה, הרים את הילד בזרועותיו והחזיר אותו למקום בטוח, למחיאות כפיים של הצופים.

בפארק ציינו כי למרות שהרכבת הייתה מושבתת והגישה אליה נחסמה בשרשרת וסורג, הילד הצליח בכל זאת לעבור את המחסומים. "הצוות שלנו פעל מיד כשזוהה הילד, ובשעה 17:28 הוא הושב למשפחתו כשהוא בריא ושלם", נמסר.

דובר 'הרשי פארק' הוסיף כי הנהלת המקום מודה למבקרים שגילו ערנות ולצוות שפעל במהירות, והדגיש כי בטיחות האורחים תמשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות.