ארה"ב: ראש העיר ניו יורק לשעבר רודי ג'וליאני נפצע קשה בתאונת דרכים

רודי ג'וליאני, ראש העיר ניו יורק לשעבר ומקורבו של הנשיא דונלד טראמפ, נפצע קשה בתאונת דרכים | הדובר של ג'וליאני אמר כי הוא "מתאושש ובמצב רוח טוב" וצפוי להשתרר מבית החולים בימים הקרובים (בעולם)

ג'וליאני | ארכיון (צילום: שאטרסטוק)

בארצות הברית דיווחו הערב (ראשון) כי רודי ג'וליאני, ראש העיר ניו יורק לשעבר ומקורבו של הנשיא דונלד טראמפ, נפצע קשה בתאונת דרכים. הדובר של ג'וליאני בן ה-81 אמר כי הוא "מתאושש ובמצב רוח טוב" וצפוי להשתרר מבית החולים בימים הקרובים.

הדובר מייקל רגוסה אמר שהתאונה הייתה בשבת בערב בכביש מהיר סמוך לעיר מנצ'סטר בניו המפשייר, כשג'וליאני נסע במכונית שכורה. לפי רגוסה, ג'וליאני מאושפז בבית החולים עם שבר בחוליה בעמוד השדרה וסובל מחבלות וחתכים ורבים, ומפציעות בידו וברגלו.

על פי הדיווחים, ג'וליאני עצר את רכבו לסייע למישהי שביקשה את עזרתו (קרבן לאלימות במשפחה), הזעיק את כוחות ההצלה, וחיכה להגעתם. בחזרתו, נכנס ברכבו מאחור רכב במהירות גבוהה, וג'וליאני נפצע.

הדובר סיפר כי "לפני התאונה היא סימנה לו לעצור, הוא עזר לה והתקשר ל-911, ונשאר בזירה עד שהשוטרים הגיעו. התאונה הייתה כשהוא חזר לרכב שלו, ואז נפגע מאחור כשרכב שנסע במהירות גבוהה". הדובר הדגיש שמדובר בתאונת דרכים ולא ב"תקיפה מכוונת" נגד ג'וליאני.

