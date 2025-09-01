המשטרה היוונית והגרמנית הודיעו היום (שני) על חשיפת רשת פלילית ענקית שהבריחה קוקאין ממשאיות מספרד ליוון ולמדינות נוספות באירופה.

לפי הודעת המשטרה החוקרת, במהלך המבצע נעצרו ביוון שני חשודים ובגרמניה שלושה נוספים, בעוד שמספר חברי רשת נוספים אותרו בספרד ובגרמניה.

לפי הדיווח, השוטרים האירופאים פתחו בחקירה בעקבות מידע מודיעיני שסיפקה סוכנות האכיפה האמריקאית DEA.

הברחת הסמים התבצעה באמצעות משאיות שהובילו סחורות לגיטימיות בשילוח בין-לאומי, ולעיתים החבורה השתמשה במשאיות שנכנסו לספרד באופן חוקי כדי להבריח את הקוקאין.

רוב המשאיות היו רשומות בבולגריה עבור חברות עם אינטרסים יווניים, והנהגים היו אזרחי יוון ובולגריה.

במהלך המעצרים נתפסו יותר מ-300 ק"ג קוקאין, וההכנסות המוערכות של הרשת עמדו על מעל 5 מיליון אירו (כ־5.85 מיליון דולר).

המשטרה ציינה כי המערכת הוכיחה את עצמה בשיתוף פעולה בין-לאומי, והדגישה כי המאבק בהברחות סמים לאירופה מתעצם, נוכח הביקוש הגובר לקוקאין בשוק האירופי.

יחידות המשטרה באירופה מתמודדות עם העובדה שרוב מוחלט של המדינות הן חסרות גבול דה-פאקטו, בעקבות הסכמי שנגן שנחתמו לפני ארבעה עשורים.

המצב מכריח את גורמי אכיפת החוק לשתף פעולה באופן אדוק כדי לזהות דפוסים המעלים חשד להברחות מסוגים שונים ולמנוע את תעבורת הסמים הבין-מדינתית.