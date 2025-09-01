מבוכה לגרטה: המשט לעזה חוזר על עקבותיו בגלל סיבה מפתיעה

המשט השני של פעילת האקלים גרטה טונברג לא יגיע בקרוב לישראל והספינה נאלצה היום לשוב על עקבותיה, כך דווח היום (שני) במספר כלי תקשורת.

לפי הדיווחים, המשט שכלל עשרות סירות נאלץ היום לשוב על עקבותיו לכיוון ברצלונה בעקבות מזג אוויר סוער וככל הנראה לא צפוי.

"ערכנו ניסוי ים ואז חזרנו לנמל כדי לאפשר לסערה לחלוף. משמעות הדבר הייתה דחיית יציאתנו כדי להימנע מסיכון בסיבוכים עם הסירות הקטנות יותר", נמסר מטעם הארגון שמארגן את השיט.

המארגנים, שלא מסרו מתי הם מתכננים לחדש את המשט, אמרו כי מדובר בניסיון הגדול ביותר מאז ומעולם "לשבור את המצור על עזה", בו היו אמורים להשתתף 20 סירות ומשלחות מ-44 מדינות.

כזכור, ביוני האחרון הגיעה טונברג לאזור המים הטריטוריאליים של ישראל, אז עצרו את הספינה כוחות השייטת כשהיא שוהה שם יחד עם מספר פעילים, בהן חברת הפרלמנט האירופאית תומכת הטרור רימה חסן.

הפעילים שגורשו קיבלו "חותמת שחורה" בדרכון ונאסר עליהם לשוב לישראל.