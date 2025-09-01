כיכר השבת
טיול קצר במיוחד

מבוכה לגרטה: המשט לעזה חוזר על עקבותיו בגלל סיבה מפתיעה

גרטה טונברג, שכבר קיבלה את המעמד הרשמי 'פרסונה נון גראטה' בישראל, ניסתה לצאת אמש להרפתקה נוספת במשט השני שלה לעזה, לאחר שנעצרה בישראל וגורשה | אלא שהפעם, משהו 'לא הלך' והספינות נאלצו לשוב על עקבותיהן (מדיני) 

טיול קצר במיוחד. הסירות חזרו על עקבותיהן (צילום מסך מתוך אפליקציית ניווט ימי )

המשט השני של פעילת האקלים גרטה טונברג לא יגיע בקרוב לישראל והספינה נאלצה היום לשוב על עקבותיה, כך דווח היום (שני) במספר כלי תקשורת.

לפי הדיווחים, המשט שכלל עשרות סירות נאלץ היום לשוב על עקבותיו לכיוון ברצלונה בעקבות מזג אוויר סוער וככל הנראה לא צפוי.

"ערכנו ניסוי ים ואז חזרנו לנמל כדי לאפשר לסערה לחלוף. משמעות הדבר הייתה דחיית יציאתנו כדי להימנע מסיכון בסיבוכים עם הסירות הקטנות יותר", נמסר מטעם הארגון שמארגן את השיט.

המארגנים, שלא מסרו מתי הם מתכננים לחדש את המשט, אמרו כי מדובר בניסיון הגדול ביותר מאז ומעולם "לשבור את המצור על עזה", בו היו אמורים להשתתף 20 סירות ומשלחות מ-44 מדינות.

כזכור, ביוני האחרון הגיעה טונברג לאזור המים הטריטוריאליים של ישראל, אז עצרו את הספינה כוחות השייטת כשהיא שוהה שם יחד עם מספר פעילים, בהן חברת הפרלמנט האירופאית תומכת הטרור רימה חסן.

הפעילים שגורשו קיבלו "חותמת שחורה" בדרכון ונאסר עליהם לשוב לישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר