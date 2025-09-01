שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, יצא היום (שני) באופן חריג ופומבי נגד דבריה של נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בקשר למלחמה באוקראינה.

ההערה של שר ההגנה הגרמנית הגיעה בעקבות דבריה של נשיאת נציבות האיחוד בראיון ל־Financial Times כי מתגבשות תוכניות מפורטות לשיגור כוח רב־לאומי לאוקראינה. לדבריו, אין לה כל מנדט לעסוק בנושא כה רגיש, ובוודאי לא להציגו בפומבי.

פיסטוריוס, שביקר במפעל תחמושת בעיר קלן, הדגיש כי שאלות של פריסת חיילים הן עניין שנדון רק סביב שולחן משא ומתן בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים. הוא הוסיף כי האיחוד האירופי כלל אינו מוסמך להציב כוחות צבאיים, ולכן דבריה של פון דר ליין אינם במקומם.

בראיון שהעניקה יום קודם לכן, טענה פון דר ליין כי לאירופה כבר יש "מפה ברורה" לתוכנית ביטחונית לאחר סיום המלחמה, וכי גובשו "תוכניות מדויקות מאוד" לפריסה אפשרית של עשרות אלפי חיילים אירופים שיפעלו בגיבוי אמריקני.

נשיא ארה"ב אמנם הבהיר כי לא ישלח חיילים לאוקראינה, אך לאחר הפסגה עם אירופה עלו דיווחים לפיהם ארה"ב תסכים לספק תמיכה אווירית ומידע מודיעיני למעצמות המערב שיגנו על אוקראינה לאחר המלחמה.

פון דר ליין אישרה את הדברים בראיון ואמרה כי ההסכם בנושא הושג בבית הלבן, וציינה כי הנשיא טראמפ הבטיח נוכחות אמריקנית שתספק מערכות פיקוד, בקרה ומודיעין.

"תחושת הדחיפות גבוהה מאוד, וזה כבר מתחיל לקבל צורה," אמרה. לדבריה, "פוטין לא השתנה, הוא טורף. הוא לא מגיע לשולחן המשא ומתן, ולנוכח הניסיון מולו ברור שאפשר לסמוך על האירופים שיקיימו את מה שהם מבטיחים."