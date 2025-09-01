מודי ופוטין בפסגת ה-SCO ( צילום: לשכת ר"מ הודו )

ברקע שפל חסר תקדים ביחסים שבין הודו לארה"ב לאחר שטראמפ הטיל עליה מכסי ענק, בפסגת ה-SCO הפגין ראש ממשלת הודו חמימות יתירה כלפי נשיא רוסיה פוטין.

בפסגה שמטרתה הייתה מפגן כוח כלפי המערב, השתתפו בין היתר; סין, רוסיה, איראן, פקיסטן, קזחסטאן ועוד. בתמונות שפורסמו, נראה ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי מחזיק ידיים בחמימות לנשיא רוסיה ואף יושב עימו במכונית הלימוזינה שהובאה היישר ממוסקבה. את התמונה האחרונה צירף ראש ממשלת הודו לפוסט שפרסם בחשבון ה-X האישי, בו כתב: "לאחר הדיונים בפסגת SO, נסענו יחד הנשיא פוטין ואני למקום פגישתנו הדו-צדדית. השיחות עמו תמיד מעוררות תובנות".

נרנדרה מודי עם הנשיא הרוסי פוטין בלימוזינה ( צילום: ראש ממשלת הודו )

פרשנים מעריכים כי מדובר במהלך מכוון מצידה של הודו, שמעוניינת להעביר מסר של אי-הרתעה כלפי טראמפ.

כפי שדווח, ארה"ב העלתה את המכסים על הודו לרמה של 50% - בעקבות העסקים הענפים שמקיימת המדינה עם רוסיה בתחום הנפט, בין היתר.

לפי הדיווחים, השיחה בלימוזינה אותה כינה ראש ממשלת הודו "מעניינת" ארכה לא פחות מ-45 דקות.

"הם היו בבית... הם הרגישו שם בנוח, וזו הסיבה שהם המשיכו בשיחה", אמר דוברו של פוטין.