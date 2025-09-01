נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק ראיון מיוחד לעיתון הימני ל־Daily Caller, בו התייחס לשורה של נושאים הקשורים לישראל, ובייחוד למלחמה בעזה ולשינויים שחלו בתמיכת הקונגרס ובדעת הקהל האמריקאית כלפי המדינה.

טראמפ פתח בהתייחסות למעמד הלובי הישראלי בוושינגטון והשווה אותו לעבר. "אני זוכר היטב שלפני עשרים שנה, הלובי של ישראל בקונגרס היה החזק ביותר שראיתי אי פעם. לא חברה, לא תאגיד, לא מדינה אחרת - שום דבר לא התקרב לזה. מי שרצה להיות פוליטיקאי פשוט לא היה יכול לדבר נגד ישראל. זה היה טאבו מוחלט", אמר.

"היום זה כבר לא המצב. לישראל אין את אותו כוח והשפעה בקונגרס. זה מדהים לראות את השינוי הזה".

הנשיא קשר את השינוי לעלייתן של דמויות פרוגרסיביות בקונגרס, בהן אלכסנדריה אוקסיו־קורטז. "תראו את AOC ואת החברות שלה. יש לכם שם חבורה של משוגעים, כפי שאני קורא להם, והם שינו את השיח. הם הצליחו להביא מצב שבו ביקורת על ישראל לא רק אפשרית אלא כבר מקובלת במידה רבה. לפני חמש-עשרה שנה זה התחיל להיסדק, והיום אנחנו רואים את התוצאות".

בהמשך התייחס טראמפ למלחמה בעזה ולמחיר שישראל משלמת בזירה הבינלאומית. "ישראל אולי מנצחת במלחמה, אבל היא לא מנצחת בעולם יחסי הציבור. זה פוגע בה בצורה קשה. אין שאלה על כך. העולם מסתכל ורואה תמונות קשות, וזה משנה את דעת הקהל", אמר. "הם חייבים לסיים את המלחמה הזו. היא גורמת לישראל נזק תדמיתי אדיר".

הוא גם חזר להזכיר את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר ואמר כי רבים מנסים לטשטש את משמעותה.

"זה היה יום נורא באמת. אני ראיתי את התמונות. אני יודע מה קרה שם. יש אנשים שמנסים להכחיש שזה בכלל התרחש - כמו שיש כאלה שמכחישים את השואה. זה דבר מטורף. אבל אסור לשכוח את 7 באוקטובר", הדגיש.

טראמפ הזכיר את פועלו למען ישראל לאורך כהונתו והדגיש כי "אף אחד לא עשה יותר למען ישראל ממני". הוא ציין כדוגמה את התקיפות נגד איראן: "תזכרו את ההתקפה נגד איראן – האתרים שנמחקו מהאוויר. מעולם לא ראו פעולה כזאת. CNN ניסו להגיד שזה אולי לא היה שלם, אבל התברר שזה היה שלם ועוד איך. זה היה הישג חסר תקדים".

בדבריו הוסיף טראמפ כי הוא מופתע לראות כמה דעת הקהל השתנתה. "לפני שני עשורים, מי שהיה מעז לומר מילה אחת נגד ישראל היה מסיים את הקריירה הפוליטית שלו. היום זה לא ככה. היום יש אפילו חברי קונגרס רפובליקנים שתוקפים את ישראל. זה שינוי עצום", אמר.

הנשיא התייחס גם לתחושת השחיקה בתמיכה בתוך שורות הרפובליקנים הצעירים. "אני מכיר את המגמה הזו, אני יודע שיש צעירים רפובליקנים שלא רואים את ישראל באותו אופן. פעם התמיכה הייתה אוטומטית. היום היא כבר לא מובנת מאליה", אמר.

בסיום הראיון התייחס טראמפ לאמירות הקשות שנשמעות לאחרונה גם מתוך מחנהו הפוליטי. חברת הקונגרס מרג'ורי טיילור גרין, מהתומכות הבולטות בו, האשימה את ישראל ב"פשעים של רצח עם" בעזה.

גם סטיב באנון, מי שהיה אחד מבני בריתו הקרובים, קרא לפקפק בישראל כבת ברית אמינה. טראמפ לא התייחס ישירות לדבריהם, אך חזר והדגיש: "ישראל נחלשה בקונגרס, זה ברור. התמיכה בה אינה מה שהייתה. וזה תהליך שמתרחש ממש מול העיניים שלנו".