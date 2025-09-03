דובר הקרמלין התייחס היום (רביעי) לאמירתו של טראמפ הלילה, לפיה מנהיגי המדינות האנטי-מערביות זוממות יחד נגד ארה"ב.

הדובר שנשמע מפויס לרגל היום החגיגי, שיבח את טראמפ וניסיונותיו להביא שלום והבהיר שאולי טראמפ היה בכלל אירוני באמירתו.

"אני רוצה לומר שאף אחד לא קשר קשר, אף אחד לא תכנן שום דבר, שום קונספירציות", אמר אושקוב. "לאף אחד אפילו לא הייתה מחשבה כזו - לאף אחד משלושת המנהיגים האלה לא הייתה מחשבה כזו".

בהתייחסו לדבריו של טראמפ על המצעד ונוכחותם של מנהיגי רוסיה, סין וצפון קוריאה יחד, אמר הדובר הרוסי כי טראמפ היה אולי "אירוני" כשאמר את הדברים.

דובר משרד החוץ יורי אושקוב אפילו שיבח את טראמפ על פעילותו למען השלום.

"אני יכול לומר שכולם מבינים את התפקיד שמילאו ארצות הברית, הממשל הנוכחי של הנשיא טראמפ והנשיא טראמפ באופן אישי במצב הבינלאומי הנוכחי."

כזכור, הלילה כתב הנשיא טראמפ בחשבון האישי שלו ברשת החברתית:

"השאלה הגדולה שיש לענות עליה היא האם נשיא סין שי יזכיר את התמיכה וה"דם" העצומים שארצות הברית של אמריקה נתנה לסין כדי לעזור לה להבטיח את חירותה מפני פולש זר עוין מאוד.

אמריקאים רבים מתו במסעה של סין לניצחון ותהילה. אני מקווה שהם יזכו בצדק לכבוד וזיכרון על גבורתם והקרבתם! מי ייתן ונשיא סין ואזרחיה הנפלאים יזכו ליום חגיגה גדול ומתמשך. אנא מסרו את דרישת שלום חמה לוולדימיר פוטין ולקים ג'ונג און, בעודכם קושרים קשר נגד ארצות הברית של אמריקה".