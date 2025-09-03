כיכר השבת
מפגש ייחודי

התווכחו מי ייכנס ראשון לרכב | התיעודים המרתקים ממפגש פוטין והרודן האכזר

נשיאי רוסיה וצפון קוריאה הציגו התקרבות משמעותית במהלך הפגישה בסין שנערכה לרגל ציון 80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה | הקרמלין פרסם תמונות וסרטונים מעניינים במיוחד מהמפגש הנדיר (בעולם)

התווכחו מי ייכנס שני (צילום: הקרמלין)

נשיא ומנהיגה העליון של צפון קוריאה קיים ג'ונג און, הציגו התקרבות מיוחדת במהלך המפגש שלהם בסין.

הקרמלין מיהר להציג סרטונים ותמונות מהפגישות בין השניים, בהם הם נראים מחויכים ויושבים יחד כשני בעלי ברית חשובים.

באחד הסרטונים, נראים פוטין וקים יוצאים ממבנה בו שהו יחד, לעבר רכב שאסף אותם לנסיעה משותפת, ככל הנראה בדרכם למצעד הצבאי הענק שנערך אמש בבייג'ינג.

אלא שכאשר נגשו לרכב, "התווכחו" השניים בחמימות מי ייכנס לרכב ראשונה, כשכל אחד נראה מכבד את חברו.

בשלב מסוים פוטין "ויתר" ונכנס מהדלת השמאלית שהייתה הסמוכה יותר ליציאה, בעוד קיים עקף את כלי הרכב מאחוריו ונכנס להתיישב מהדלת השנייה שנפתחה לכבודו.

נפרדים לשלום (צילום: הקרמלין)

הבוקר (רביעי), פרסם הקרמלין סרטון מפרידתם של שני המנהיגים.

השניים נראים לוחצים ידיים, בשלב מסוים נראה המנהיג הצפון קוריאני מחבק את נשיא רוסיה פעמיים, פוטין השיב למחווה בחמימות, לאחר מכן נופף לשלום לרודן.

צפו בתיעודים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר