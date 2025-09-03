נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ומנהיגה העליון של צפון קוריאה קיים ג'ונג און, הציגו התקרבות מיוחדת במהלך המפגש שלהם בסין.
הקרמלין מיהר להציג סרטונים ותמונות מהפגישות בין השניים, בהם הם נראים מחויכים ויושבים יחד כשני בעלי ברית חשובים.
באחד הסרטונים, נראים פוטין וקים יוצאים ממבנה בו שהו יחד, לעבר רכב שאסף אותם לנסיעה משותפת, ככל הנראה בדרכם למצעד הצבאי הענק שנערך אמש בבייג'ינג.
אלא שכאשר נגשו לרכב, "התווכחו" השניים בחמימות מי ייכנס לרכב ראשונה, כשכל אחד נראה מכבד את חברו.
בשלב מסוים פוטין "ויתר" ונכנס מהדלת השמאלית שהייתה הסמוכה יותר ליציאה, בעוד קיים עקף את כלי הרכב מאחוריו ונכנס להתיישב מהדלת השנייה שנפתחה לכבודו.
הבוקר (רביעי), פרסם הקרמלין סרטון מפרידתם של שני המנהיגים.
השניים נראים לוחצים ידיים, בשלב מסוים נראה המנהיג הצפון קוריאני מחבק את נשיא רוסיה פעמיים, פוטין השיב למחווה בחמימות, לאחר מכן נופף לשלום לרודן.
צפו בתיעודים.
