כיכר השבת
בשיחה עם 'כיכר'

"ביבי מבין יותר מכולם": חבר הפרלמנט החרדי בבלגיה עונה לנתניהו

חבר הפרלמנט החרדי בבלגיה מיכאל פרייליך הגיב למתקפתו של ראש הממשלה נתניהו בטוויטר על ראש הממשלה בארט דה-ובר | בשיחה עם 'כיכר' הוא מסביר את המורכבות של המצב הפוליטי בבלגיה - ומשווה לבן גביר וסמוטריץ' (מדיני)

חבר הפרלמנט החרדי מיכאל פרייליך (צילום: EJA)

חבר הפרלמנט היהודי בבלגיה מיכאל פרייליך הגיב למתקפתו החריפה של על מקבילו הבלגי ברשת X.

לאחר שנתניהו טען שראש ממשלת בלגיה ברט דה-ובר הוא "מנהיג חלש שמנסה לרצות את הטרור האיסלאמי", פרייליך ענה:

"מצער שהדברים הגיעו לידי כך. בארט דה וובר תמיד היה ידיד אמיתי של העם היהודי ומגן עקבי על זכותה של ישראל להגנה עצמית. הסכם ממשלת בלגיה מבהיר כי כל הכרה רשמית בפלסטין כפופה לתנאים מחמירים - שחרור כל בני הערובה ופירוק חמאס - אותן מטרות ממש שדרשה ממשלת נתניהו. לכן בלגיה אינה בוחרת בהכרה חד-צדדית בסגנון צרפתי. בלגיה נותרה, לדעתי, בת ברית איתנה של כל אלו השואפים לשלום ודו-קיום אמיתי", כתב פרייליך.

בשיחה עם 'כיכר השבת' הוא מבהיר:

"כחבר הפרלמנט היהודי היחיד, כידיד ישראל וחבר בקהילה היהודית וכמי שיש לו קשר אישי עם ראש ממשלת בלגיה אני מאמין שיש לי את כל הזכות להתבטא בנושא".

פרייליך הוסיף שראש הממשלה צפוי לבקר יחד עימו בנובמבר הקרוב באושוויץ כדי להראות את המחויבות של בלגיה במאבק באנטישמיות ובשימור זיכרון השואה.

פרייליך הוסיף: "צריך להבין שיש לנו קואליציה. מה שנתניהו מאשים את ראש ממשלת בלגיה הוא עושה בעצמו בקואליציה בישראל".

לדבריו, "ראש ממשלה צריך לדעת להחזיק קואליציה בדיוק כמו שנתניהו עושה דברים שסמוטריץ' ובן גביר דורשים, למרות שהוא עצמו לא רוצה לעשות".

"אני מאמין שלראש הממשלה יש את הדעות שלו בנושא", אמר פרייליך, כשהוא רומז שייתכן מאוד שראש הממשלה דה-ובר עצמו אינו שלם עם המהלך.

"הם מאיימים לפרק את הממשלה ואז לא יהיה לנו כלום. אז מצאו דרך לצאת בהכרזה שיכירו באופן רשמי במדינת פלסטין אבל תחת תנאים נוקשים. זה מהלך סמלי", הוא מבהיר.

"אם יש מישהו שמבין איך פוליטיקה עובדת - זה נתניהו עצמו", אומר לנו פרייליך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר