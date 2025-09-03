חבר הפרלמנט היהודי בבלגיה מיכאל פרייליך הגיב למתקפתו החריפה של ראש הממשלה נתניהו על מקבילו הבלגי ברשת X.

לאחר שנתניהו טען שראש ממשלת בלגיה ברט דה-ובר הוא "מנהיג חלש שמנסה לרצות את הטרור האיסלאמי", פרייליך ענה:

"מצער שהדברים הגיעו לידי כך. בארט דה וובר תמיד היה ידיד אמיתי של העם היהודי ומגן עקבי על זכותה של ישראל להגנה עצמית. הסכם ממשלת בלגיה מבהיר כי כל הכרה רשמית בפלסטין כפופה לתנאים מחמירים - שחרור כל בני הערובה ופירוק חמאס - אותן מטרות ממש שדרשה ממשלת נתניהו. לכן בלגיה אינה בוחרת בהכרה חד-צדדית בסגנון צרפתי. בלגיה נותרה, לדעתי, בת ברית איתנה של כל אלו השואפים לשלום ודו-קיום אמיתי", כתב פרייליך.

בשיחה עם 'כיכר השבת' הוא מבהיר:

"כחבר הפרלמנט היהודי היחיד, כידיד ישראל וחבר בקהילה היהודית וכמי שיש לו קשר אישי עם ראש ממשלת בלגיה אני מאמין שיש לי את כל הזכות להתבטא בנושא".

פרייליך הוסיף שראש הממשלה צפוי לבקר יחד עימו בנובמבר הקרוב באושוויץ כדי להראות את המחויבות של בלגיה במאבק באנטישמיות ובשימור זיכרון השואה.

פרייליך הוסיף: "צריך להבין שיש לנו קואליציה. מה שנתניהו מאשים את ראש ממשלת בלגיה הוא עושה בעצמו בקואליציה בישראל".

לדבריו, "ראש ממשלה צריך לדעת להחזיק קואליציה בדיוק כמו שנתניהו עושה דברים שסמוטריץ' ובן גביר דורשים, למרות שהוא עצמו לא רוצה לעשות".

"אני מאמין שלראש הממשלה יש את הדעות שלו בנושא", אמר פרייליך, כשהוא רומז שייתכן מאוד שראש הממשלה דה-ובר עצמו אינו שלם עם המהלך.

"הם מאיימים לפרק את הממשלה ואז לא יהיה לנו כלום. אז מצאו דרך לצאת בהכרזה שיכירו באופן רשמי במדינת פלסטין אבל תחת תנאים נוקשים. זה מהלך סמלי", הוא מבהיר.

"אם יש מישהו שמבין איך פוליטיקה עובדת - זה נתניהו עצמו", אומר לנו פרייליך.