תעלומה בגרמניה: מועמדי מפלגת הימין הקיצוני מתים בזה אחר זה 

בשבועות האחרונים נרשמה תופעה חריגה בגרמניה: שישה מועמדים של מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) מתו זמן קצר לפני הבחירות המוניציפליות במדינת נורדריין-וסטפאליה, הגדולה ביותר במדינה עם 18 מיליון תושבים.

מדובר באירוע יוצא דופן, במיוחד לנוכח העובדה שבבחירות המקומיות הקרובות, שייערכו ב-14 בספטמבר, מתמודדים כ-20 אלף מועמדים.

המשטרה מיהרה להבהיר כי אין כל אינדיקציה למעורבות פלילית במקרים הללו. ארבעה מן המועמדים שנפטרו מתו מסיבות טבעיות או מסיבות שלא נמסרו מטעמי צנעת משפחה, ושניים נוספים היו מועמדים ברשימות משנה. אף על פי כן, סדרת מקרי המוות עוררה גל של ספקולציות ותיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות, במיוחד על רקע מעמדה הנפיץ של המפלגה.

במשרד הפנים של נורדריין-וסטפאליה הדגישו כי גם מועמדים ממפלגות אחרות, בהן הירוקים והסוציאל-דמוקרטים, הלכו לעולמם בתקופה האחרונה.

אך ב-AfD לא ניסו להשתיק את הספקות. יושבת ראש המפלגה, אליס ויידל, שיתפה ציוץ של פרופ’ לשעבר לכלכלה שטען כי מספר המקרים הוא "כמעט בלתי אפשרי מבחינה סטטיסטית". מנגד, סגן יו"ר המפלגה במדינה, קאי גוטשלק, ניסה להנמיך להבות ואמר כי "המידע שבידינו בשלב זה אינו תומך בהשערות", אך קרא לבדוק את הנושא תוך התחשבות ברגשות המשפחות.

האירוע מתרחש בעיתוי רגיש עבור AfD. בבחירות הפדרליות בפברואר הפכה המפלגה לשנייה בגודלה בגרמניה, לאחר שהצליחה לפרוץ גם אל מערב המדינה מחוץ למעוזיה במזרח.

במאי האחרון סיווגה סוכנות המודיעין הפנימי את המפלגה כארגון קיצוני ימני, אם כי בעקבות ערעור הוקפאה ההגדרה בינתיים. בשלוש מדינות מזרחיות עדיין מוגדרים סניפי המפלגה כקיצוניים.

המפלגה מקווה להכפיל ואף לשלש את כוחה בבחירות המקומיות הקרובות, שנחשבות למבחן פוליטי ראשון מאז כינון הממשלה הפדרלית החדשה. בבחירות הקודמות לנורדריין-וסטפאליה ב-2022 היא גרפה 5.4% בלבד, אך בבחירות הפדרליות האחרונות כבר זכתה ל-16.8% מהקולות באזור, ובסקרים האחרונים היא מתקרבת שוב לרף זה.

המשבר סביב מקרי המוות לא פגע עד כה במומנטום של AfD, הנהנית מתמיכה גוברת בחוגי ימין בינלאומיים. אילון מאסק, שכבר הביע השנה תמיכה במדיניות ההגירה של המפלגה, שב וחזר על עמדתו בשבוע שעבר וטען כי "או שגרמניה מצביעה ל-AfD, או שזה סופה של גרמניה".

באופן אירוני, דווקא גל התיאוריות שנלווה למותם של המועמדים עלול להוסיף לאווירה שבה AfD פורחת: חוסר אמון במוסדות המדינה, תחושת רדיפה פוליטית והצגת עצמה כחלופה היחידה לשלטון ה"שעטנז" ימין-שמאל במדינה.