כיכר השבת
ההופעה בוטלה

תומך ישראל | טורקיה אסרה את הופעתו של הזמר היהודי-צרפתי המפורסם

טורקיה הודיעה כי היא אוסרת על אנריקו מאסיאס להופיע במדינה, והודיעה על ביטול הופעתו הצפויה | מסיאס הוא זמר יהודי-צרפתי בינלאומי הידוע בתמיכתו האיתנה בישראל, והוא אף מרבה להופיע כאן (בעולם) 

אנריקו מסיאס (צילום: אילן קוסטיקה, CC BY 3.0)

טורקיה ביטלה את הופעתו של אנריקו מסיאס, הזמר והמלחין היהודי-צרפתי הנודע שמרבה לבקר גם בישראל.

לפי הודעת הרשויות, ההחלטה התקבלה בעקבות מחאות על עמדותיו המזוהות עם ישראל. ההופעה הייתה אמורה להתקיים באיסטנבול, אך מושל העיר הודיע על ביטולה לאחר "קריאות אינטנסיביות להפגנות נגד הקונצרט".

בהודעת המושל נמסר כי המהלך נועד למנוע הפגנות שעלולות להתפרש כבלתי חוקיות ולגרום לעימותים סביב הזירה. גם כל פעילות מחאה שתוכננה באזור אולם ההופעות נאסרה.

מסיאס, בן 86, אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי במשך שישה עשורים הופיע בטורקיה, והוא "מופתע ועצוב שלא יוכל לפגוש את הקהל עמו חלק תמיד ערכים של שלום ואחווה".

החלטת הרשויות משתלבת בקו האנטי-ישראלי שמובילה אנקרה מאז תחילת המלחמה בעזה. טורקיה, חברה בנאט"ו, מאשימה את ישראל ב"מעשי רצח עם" נגד הפלסטינים, עצרה את הסחר עמה וקוראת לצעדים בינלאומיים נגדה.

רק בשבוע שעבר הודיעה טורקיה על איסורי מעבר למטוסים ממשלתיים ישראלים מעל שטחה, בצעד דומה נקטה גם בלגיה בהמשך.

