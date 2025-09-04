טיסת של חברת יונייטד איירליינס שהייתה אמורה להמריא בסוף השבוע האחרון משיקגו לסן חואן עוכבה על הקרקע במשך כשלוש שעות לאחר שהקפטן שפך קפה בתא הטייס. העיכוב השפיע גם על טיסת החזרה מסן חואן לשיקגו, שנדחתה בכמעט בשלוש שעות נוספות.

על פי הדיווח בבלוג התעופה View from the Wing, המטוס, מדגם איירבוס A321neo, כבר היה בשלב ה-taxiing – הנסיעה האיטית למסלול ההמראה – כאשר הטייס שפך בטעות את הקפה, ונאלץ להשיב את המטוס אל השער.

ככלל, תא הטייס נחשב למקום סטרילי, ונאסר על טייסים וצוותי אוויר לבצע "משימות או פעילויות לא חיוניות בזמן שהמטוס מעורב בהסעה, המראה, נחיתה וכל פעולות טיסה אחרות המבוצעות", ובוודאי אינו כולל שתיית נוזלים.

יש לציין כי אם הייתה נשפכת כמות גדולה יותר של קפה, הדבר היה עלול לגרום לביטול מוחלט של הטיסה. במקרים מסוג זה, לא רק שצריך לנקות ולייבש את הנוזל, אלא שחובה גם לבדוק את המערכות והמכשירים שבאו איתו במגע.

באתר התעופה הסבירו כי בניגוד למים, קפה נחשב לבעייתי במיוחד באירועים מסוג זה. הוא חם, חומצי ולעיתים מכיל סוכר וחלב שיוצרים שכבה דביקה. נוזל כזה עלול לחלחל למערכות רגישות כמו פאנלים, מתגים או ציוד אוויוניקה, ולכן כל שפיכה מחייבת בדיקה יסודית ולעיתים גם החלפת רכיבים.