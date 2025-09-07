התמנון הקטארי: אוניברסיטה יוקרתית אסרה ביקורת על המשטר בקטאר

אוניברסיטת נורת'ווסטרן, מוסד אקדמי מוביל שפועל משיקגו, מצאה את עצמה בימים האחרונים בלב סערה עם חשיפת פרטים מתוך חוזה סודי הקושר אותה לקרן קטאר.

האוניברסיטה מפעילה קמפוס לוויין בדוחא, בירת קטאר, סניף חיצוני המאפשר לסטודנטים להירשם לנורת'ווסטרן ולקבל תעודות ממנה, תוך לימודים פיזיים בקטאר.

ריאיון עם הנשיא היוצא של האוניברסיטה, מייקל שיל, חשף כי החוזה עם קרן קטאר, ארגון ללא מטרות רווח בראשות אמו של אמיר קטאר, כולל סעיפים דרקוניים האוסרים על סטודנטים, סגל, ואף בני משפחה, לבקר את המשטר הקטארי.

החוק הפלילי הקטארי, כידוע, אוסר על ביקורת נגד הממשלה ומגביל פרסום תוכן מקוון הנתפס כמזיק, וכבר דווח בעבר על מעצרם של סטודנטים ועובדים בשל הבעת דעות או ציוצים.

מאז פתיחת הקמפוס הקטארי בשנת 2008, העבירה קטאר לאוניברסיטה כ-737 מיליון דולר, שרובם נועדו לכיסוי עלויות ישירות של הקמפוס. לאחר טבח ה-7 באוקטובר, שלחו אנשי קרן קטאר מיילים לדיקני אוניברסיטאות אמריקאיות הפועלות בדוחא, ובהם הצהרה חד משמעית: "לסיום, שלא יהיה ספק בכך – QF תמיד עמדה ותמיד תעמוד לצד פלסטין".

נשיא האוניברסיטה היוצא, מייקל שיל, הודיע על התפטרותו מתפקידו, על רקע ביקורת חריפה על טיפולו במחאות סטודנטים פרו-פלסטיניות, שכללו הקמת אוהלים בקמפוס. במקום לפנות בכוח את המפגינים, שיל בחר לנהל משא ומתן, בציינו שכוחות האבטחה של האוניברסיטה "קטנים מדי" וחשש שחלקם חמושים. ההסכם שהושג עם המפגינים כלל העסקת שני פרופסורים פלסטינים, מתן מלגות מלאות לחמישה סטודנטים מעזה, והימנעות מענישת המשתתפים במחאה.

אחד הפרופסורים שנשכרו במסגרת ההסכם הוא מכיימר אבוסעדה, אשר דווח כי הוא חבר דירקטוריון בשני ארגונים המתחזים לקבוצות זכויות אדם אך מקיימים קשרים עם חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין.

אבוסעדה אף פגש את מנהיג חמאס, יחיא סינוואר, בשנת 2018. שיל העיד כי לא היה מודע לקשרים אלו בעת העסקתו של אבוסעדה, אך ציין כי הוא מצוטט באופן קבוע כסמכות בנושאי ממשל ופוליטיקה פלסטינית. מינויו של אבוסעדה הוארך עד אוגוסט 2026.