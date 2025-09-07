מורים יהודים בברוקלין זועמים בעקבות תליית דגל פלסטין במסדרון בית ספר ברובע הניו יורקי.

בבית הספר התיכון Leaders שבשכונת גרייבסנד בברוקלין, מתנהלת סערה סביב דגל פלסטין שנתלה במסדרון הראשי. הדגל, בגודל מלא ותלוי במקום בולט לעין, נמצא שם כבר כחמישה חודשים, ומאז יצר זעם ותסכול אצל המורים והתלמידים היהודים בבית הספר.

ארגון "איחוד המורים היהודיים", המאחד כ-250 מורים, קיבל תלונות מצד אנשי צוות ותלמידים על נוכחות הדגל. יו"ר הארגון, משה שפרן, פנה השבוע במייל למנהל בית הספר תומאס מולן והתריע כי מדובר בנושא שמעורר תחושת איום וחוסר נוחות בקרב יהודים בקמפוס.

לדבריו, כבר בסיום שנת הלימודים הקודמת עלו טענות נגד תליית הדגל, אך כל הפניות שנעשו מאז לא נענו. במכתבו הדגיש כי העובדה שהדגל נשאר במקומו במשך חודשים ארוכים יוצרת רושם שמדובר לא רק במחווה לתלמידים אלא בהצהרה פוליטית לכל דבר.

במקביל, משרד החינוך העירוני (DOE) פרסם תגובה רשמית שבה הגן על התצוגה. לטענת המשרד, הדגל הפלסטיני אינו יחיד אלא חלק מתצוגה רחבה יותר הכוללת עשרים דגלים שונים, שכל אחד מהם מייצג את ארץ המוצא של תלמידים או אנשי צוות. הדוברת ניקול בראונשטיין ציינה כי כל מי שיבקש לייצג את מוצאו באמצעות דגל יוכל לעשות זאת. כדי לחזק את הדברים, היא אף שלחה תמונות של שבעה דגלים נוספים התלויים במסדרונות בית הספר. כאשר נשאלה האם בין הדגלים הללו נכלל גם דגל ישראל, היא נמנעה מלהשיב.

שפרן, מצדו, הביע הסתייגות חריפה. לטענתו, אף שהוצבו בעבר דגלים נוספים ברחבי המתחם, העובדה שהדגל הפלסטיני נתלה דווקא במסדרון הראשי ונותר שם לבדו זמן כה רב מעניקה לו מעמד ייחודי ומבליט אותו מעל כולם. לדבריו, זהו בדיוק מה שגורם לתחושה מאיימת בקרב תלמידים ומורים יהודים. בעוד שבמקומות אחרים היו הדגלים מפוזרים ולא תמיד בולטים, כאן נוצר מצב שבו הדגל הפלסטיני משדר מסר ברור של נוכחות פוליטית.

משרד החינוך מצידו טען כי לא התקבלו כל תלונות רשמיות מהנהלת בית הספר, מהורי התלמידים או מהתלמידים עצמם.

העובדה שהדגל נותר תלוי במשך חודשים ללא התייחסות מצד הנהלת בית הספר מוסיפה עוד שמן למדורה. פעילים יהודים טוענים כי עצם ההתעלמות מהפניות החוזרות ונשנות של מורים מלמדת על זלזול בתחושותיהם, וכי בכך הופכת הנהלת בית הספר שותפה, גם אם בשתיקה, להפיכת מוסד חינוכי לזירה פוליטית, בו בעת שחמאס ממשיך להחזיק בחטופים והמלחמה עם ישראל עדיין נמשכת מזה קרוב לשנתיים.