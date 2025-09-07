נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף הערב (ראשון) שישראל נענתה בחיוב להצעתו לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים.

במקביל איים הנשיא טראמפ על חמאס כי זוהי "אזהרתו האחרונה".

וכך כתב הערב נשיא ארה"ב: "כולם רוצים את בני הערובה הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים! הישראלים קיבלו את התנאים שלי", אמר נשיא ארה"ב בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו.

טראמפ הוסיף ודרש: "הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות של אי קבלה. זוהי אזהרתי האחרונה, לא תהיה עוד אחת!".

מוקדם יותר הערב פרסם ראש הממשלה הודעה בשם "סביבת ראש הממשלה", לפיה:

"ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו."

כזכור מוקדם יותר הערב דווח בכלי תקשורת ישראלים כי הנשיא טראמפ העביר הצעה לחמאס לפיה ארגון הטרור ישיב את כלל החטופים ביום הראשון, ישראל תתחייב שלא להרחיב את המערכה לעיר עזה ותפסיק את המלחמה באופן מיידי.

עם זאת, כך נראה, ישראל לא מתחייבת על נסיגה מרצועת עזה במסגרת ההסכם וחידוש הלחימה לא יתרחש כל עוד הצדדים משוחחים.