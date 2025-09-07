כיכר השבת
זו ההצעה המדוברת

טראמפ: "ישראל קיבלה את התנאים שלי" - ומאיים על חמאס: "אזהרה אחרונה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף הערב בפוסט שישראל קיבלה את תנאיו להפסקת המלחמה ושחרור כל החטופים, בזמן שבלשכת ראש הממשלה סירבו לבשר על אישור מוחלט | במקביל, טראמפ איים על חמאס אם לא יקבלו את המתווה (מדיני)

טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף הערב (ראשון) שישראל נענתה בחיוב להצעתו לסיום המלחמה ושחרור כל ה.

במקביל איים על חמאס כי זוהי "אזהרתו האחרונה".

וכך כתב הערב נשיא ארה"ב: "כולם רוצים את בני הערובה הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים! הישראלים קיבלו את התנאים שלי", אמר נשיא ארה"ב בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו.

טראמפ הוסיף ודרש: "הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות של אי קבלה. זוהי אזהרתי האחרונה, לא תהיה עוד אחת!".

מוקדם יותר הערב פרסם ראש הממשלה הודעה בשם "סביבת ראש הממשלה", לפיה:

"ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו."

כזכור מוקדם יותר הערב דווח בכלי תקשורת ישראלים כי הנשיא טראמפ העביר הצעה לחמאס לפיה ארגון הטרור ישיב את כלל החטופים ביום הראשון, ישראל תתחייב שלא להרחיב את המערכה לעיר ותפסיק את המלחמה באופן מיידי.

עם זאת, כך נראה, ישראל לא מתחייבת על נסיגה מרצועת עזה במסגרת ההסכם וחידוש הלחימה לא יתרחש כל עוד הצדדים משוחחים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר