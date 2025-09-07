כיכר השבת
דיווח: יהודי צרפת תכננו הפגנה נגד מקרון - שבוטלה ברגע האחרון

הקהילות היהודיות בצרפת מתוסכלות מהתנהלותו העוינת של מקרון ביחס לישראל, בהתאם תוכננה הפגנה שכותרתה: "מקרון - זה מספיק" | לאחר התייעצויות, ההפגנה בוטלה | אלו הסיבות שהובילו לביטול (בעולם)

נשיא צרפת מקרון (שאטרסטוק)

הפגנה שתוכננה להפוך למפגן מחאה חריף נגד נשיא צרפת עמנואל מקרון נבלמה עוד לפני שנולדה, כך דווח הערב בערוץ 14.

כמה ארגונים מתוך הקהילה היהודית בפריז התארגנו לקראת עצרת תחת הכותרת "מקרון: זה מספיק", אך בשלב הסופי היא ירדה מהפרק.

מאחורי הביטול עמדו לפי הדיווח שני גורמים עיקריים: מצד אחד, הרשויות בצרפת העלו דרישות ביטחוניות שהפכו את קיום האירוע לבלתי אפשרי.

מצד שני, בתוך הקהילה עצמה נתגלע ויכוח חריף – האם להציב מסר חד וברור נגד הנשיא, או להעדיף קו מתון כדי שלא להחריף את היחסים עם האליזה. הפערים לא גושרו, והלחצים שהגיעו מהשלטון עשו את שלהם.

המחאה הייתה אמורה לשקף תחושת אכזבה עמוקה של חלק מיהודי צרפת, הרואים במקרון מי שלא סיפק מענה מספק לעלייה באירועי אנטישמיות ולתחושת חוסר הביטחון במרחב הציבורי. כוונת המארגנים הייתה להעביר מסר ברור לנשיא: אמון הציבור נשחק, והקהילה דורשת שינוי כיוון.

אלא שהמארגנים נאלצו להודות כי המאבקים הפנימיים וההתערבות מצד השלטונות לא הותירו להם מרחב פעולה. אחת הדמויות המעורבות הסבירה כי "במצב שנוצר פשוט לא ניתן היה להוציא לפועל את התוכנית".

בהקשר זה יש לציין כי בעוד היחסים בין צרפת לישראל מתוחים באופן ככל הנראה חסר תקדים, הרפובליקה שומרת על קשר קרוב מאוד עם הקהילה היהודית למרות מתחים מובנים.

ארגוני גג כמו ה'קריף' וארגוני לובינג יהודיים נוספים נחשבים לבעלי השפעה משמעותית על מקבלי החלטות ממשלות צרפת לדורותיהן מימין ומשמאל.

לשם המחשה, יש לציין את האירוע השנתי של הקריף אליו מתקבצים הבכירים ביותר בממשל ובדמוקרטיה הצרפתית, כאשר כל פוליטיקאי שמכבד את עצמו יודע שהוא נדרש להראות נוכחות באותו ערב יוקרתי.

כאמור, למרות הכל קיים מתח לא מבוטל בין הקהילה היהודית לממשל, ברקע ההתבטאויות האחרונות של מקרון, הרצון להכיר במדינה פלסטינית והדה-לגיטימציה של הנשיא הצרפתי כלפי המדינה היהודית.

כיכר השבת
