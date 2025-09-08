בסוף השבוע האחרון החליטה ממשלת סלובניה לבטל את האישור שניתן בשנת 2003 לאנשי ביטחון ישראלים לשאת נשק בשדה התעופה ליובליאנה יוז'ה פוצ'ניק, והצעד הדרמטי מעמיד בספק את המשך הפעילות הישראלית במדינה.

במשך יותר מעשרים שנה התאפשרה נוכחות חמושה של מאבטחים ישראלים במהלך פעילותן של חברות תעופה ישראליות במדינה, אולם כעת קבעה הממשלה כי ההיתר בטל.

הסיבה הרשמית - בחינה מחודשת של נהלי נשיאת נשק ומעברו, תוך האשמת ישראל ב"הפרות חמורות ובוטות של החוק הבינלאומי, הדין ההומניטרי וזכויות האדם בגדה וברצועת עזה".

ההחלטה באה לאחר שיותר מ-20 ארגונים לא ממשלתיים, יחד עם מפלגת השמאל בקואליציה, דרשו בתחילת יוני לבטל את ההיתר לנוכחות חמושה של מאבטחים ישראלים. כמו כן, הם קראו לבטל את ההיתר לחברת התעופה הישראלית ישראייר להפעיל טיסות סדירות בין תל אביב לליובליאנה, שהונפק על ידי משרד התשתיות בפברואר.

על פי בלוג התעופה ex-yu aviation, ההחלטה משליכה באופן מיידי ומשמעותי לחברת ישראייר, המפעילה באופן בלעדי שלושה קווים שבועיים בין תל אביב לליובליאנה. מאחר והחוק הישראלי מחייב נוכחות של אנשי ביטחון חמושים בכל טיסה בינלאומית מאז שנות ה-70, בעקבות גל חטיפות ומתקפות על מטוסים ישראליים,

ביטול האישור מאיימת על המשך קיומן של הטיסות. הדרישה הבסיסית של חברות התעופה הישראליות ברורה - הפעלה מותרת רק במקומות שבהם ניתן לאבטחה הישראלית לפעול חמושה גם באוויר וגם על הקרקע.

על פי בלוג התעופה, ראש ממשלת סלובניה ניסה בעבר להביא לשלילת רישיון הפעילות של ישראייר במדינה, אולם משרד התשתיות הסלובני קבע אז שאין לכך בסיס משפטי.