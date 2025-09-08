ממשלת מקרון צפויה ליפול היום (שני) פעם נוספת לאחר הצבעת אמון שצפויה להיכשל במהלך ישיבה מיוחדת בפרלמנט האספה הלאומית.

תהליך ההצבעה, שתוכנן במקור על ידי ראש הממשלה פרנסואה ביירו בעצמו, צפוי להתחיל בשעה 15:00 (שעון מקומי), בתום נאום של ראש הממשלה בו הוא צפוי לבקש מחברי הפרלמנט להצביע בעד אמון בממשלה.

בצרפת לועגים לראש הממשלה שיזם הצבעת אמון בעצמו, כאשר רק לאחר מכן התברר כי אין לממשלתו סיכוי לקבל רוב בפרלמנט.

המשבר הפוליטי בצרפת מתרחש כאשר הממשלה המקרוניסטית אינה מחזיקה ברוב בפרלמנט, וראשי ממשלה תחת מקרון אינם מצליחים להחזיק בתפקידם יותר מחודשים ספורים, או להעביר חוקי תקציב ורפורמות כלכליות.

מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה של הרפובליקה המודרנית שממשלה נופלת בעקבות הצבעת אמון ביוזמת הממשלה עצמה, בניגוד לפעם הקודמת בה נפלה ממשלתו של מישל ברניה בעקבות הצעת אי-אמון ביוזמת האופוזיציה.

כך או כך, לאחר נפילת הממשלה יצטרך מקרון להחליט אם למנות ראש ממשלה וממשלה חדשים עם יותר סיכויים לשרוד את הפוליטיקה הצרפתית הקשוחה, או להכריז על פיזור הפרלמנט ובחירות חדשות.

אם האופציה השנייה תצא לפועל, מפלגת האיחוד הלאומי בראשות לה-פן וברדלה צפויה להוביל בסיבוב הראשון וככל הנראה לרדת בסיבוב השני בעקבות הסכמים בין מפלגות יריבות, שלא לאפשר בשום קונסטלציה את עלייתם לשלטון של מה שהם מכנים "הימין הקיצוני".

בצרפת גוברים הקולות נגד הנשיא מקרון להתפטר מתפקידו כנשיא בעקבות כשלונו פעם אחר פעם לזכות באמון העם.