ארין פטרסון מאוסטרליה, שהורשעה לפני כחודשיים ברצח שלושה מקרובי משפחתה ובניסיון לחסל קרוב נוסף בארוחת צהריים שבה הוגשו פטריות רעילות ב-2023, נשלחה למאסר עולם.

השופט כריסטופר ביל קבע כי תוכל להגיש בקשה לשחרור על תנאי רק לאחר 33 שנות מאסר, כלומר בשנות ה-80 לחייה. במהלך הקראת גזר הדין, שנמשכה כ-45 דקות, ישבה פטרסון בעיניים עצומות רוב הזמן.

השופט תיאר את מעשיה כ"עבירות מהחמורות ביותר", הדגיש את ה"טיוח המורכב" שנלווה להם ודיבר על "בגידה עצומה באמון". לדבריו, פטרסון פעלה במודע כדי להביא למותם של אורחיה ונמנעה מלהפגין חרטה או חמלה גם כאשר הקורבנות נאבקו על חייהם בבית החולים.

הוא ציין גם את הנזק שנגרם לילדיה של פטרסון, שנאלצו לגדול בצל הפרשה והחשיפה הציבורית המתמשכת, ופגע בכל המשפחה "לאורך ארבעה דורות".

למרות דרישת התביעה לגזור מאסר עולם ללא כל אפשרות לשחרור על תנאי, בחר השופט להשאיר פתח צר לאפשרות זו, בהתחשב בתנאי הכליאה הקשים ובהד הציבורי שנלווה לפרשה.

כזכור, איאן וילקינסון, הניצול היחיד מארוחת הצהריים, הופיע בחודשים האחרונים באולם בית המשפט. הוא הודה לצוותי הרפואה, לתובעים ולתומכים מכל העולם, ואף הציע מחילה לרוצחת - מחווה שעליה אמר השופט כי מדובר בהזדמנות שפטרסון תעשה טוב אם תאמץ.

במקביל לחשיפת פרטי גזר הדין, הותר לפרסום כי בשנים שלפני האירוע ניסתה פטרסון להרעיל את בעלה המנוכר סיימון במספר הזדמנויות. בדיונים מקדמיים סיפר סיימון כי הוא משוכנע שעמדה מאחורי מסע ממושך לחסלו באמצעות מזון נגוע. לדבריו, באחד המקרים לקה בהרעלה כה קשה שנכנס לתרדמת ממושכת, ובני משפחתו נאלצו להיפרד ממנו פעמיים מחשש שלא ישרוד.

אף שבתחילה שקלו התובעים להעמיד את פטרסון לדין גם בשלושה סעיפי ניסיון רצח נוספים נגד בעלה, האישומים הללו בוטלו בפתאומיות ערב פתיחת המשפט, ללא הסבר. כיום עומדים לרשותה 28 ימים לערער הן על הכרעת הדין והן על העונש שנגזר עליה.

השופט סיכם כי רק היא עצמה יודעת את המניע האמיתי למעשיה, וכי לא ינסה לנחשו. אולם לדבריו, האכזריות שבה פעלה והיעדר כל חרטה הותירו פצע עמוק בקורבנות ובציבור הרחב.