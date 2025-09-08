כפי שדיווחנו במוצאי שבת, העימות המדיני בין סיאול לוושינגטון החריף בסוף השבוע בעקבות פשיטת ענק שביצעו רשויות ההגירה האמריקאיות במפעל מצברי הרכב של יונדאי ו-LG בג'ורג'יה.

במבצע נעצרו 475 עובדים, מתוכם כ-300 דרום קוריאנים, במה שהוגדר כפעולת האכיפה הגדולה ביותר מסוגה בארצות הברית. התמונות של עובדים אזוקים ומובלים על ידי סוכנים פדרליים עוררו זעזוע בקוריאה הדרומית, בעיקר משום שהתרחשו ימים ספורים לאחר פסגה נשיאותית שבה הבטיחו שתי המדינות להדק את שיתוף הפעולה הכלכלי.

התגובה של סיאול לא איחרה להגיע. נשיא דרום קוריאה הורה לשגר מטוס מיוחד שיחזיר את העובדים שנעצרו, ברגע שיושלם ההליך המנהלי מול הרשויות האמריקאיות.

לפי דיווחי יונהאפ, הטיסה תצא ככל הנראה כבר ביום רביעי. ההחלטה להחזיר את העובדים באופן מרוכז נחשבת לצעד חריג שמעיד על עומק השבר ביחסים. שר החוץ הדרום קוריאני אף הדגיש כי ארצו תבחן מחדש את מדיניות הוויזות ותפעל למנוע הישנות מקרים דומים, הצהרה שנועדה לאותת לוושינגטון כי סיאול אינה מתכוונת לעבור לסדר היום.

בצד האמריקאי, הבית הלבן שידר מסרים כפולים. בעוד משטרת ההגירה הודיעה על כוונה להרחיב את הפשיטות נגד עסקים המעסיקים עובדים ללא אשרות מתאימות, הנשיא דונלד טראמפ ניסה לאזן את הרטוריקה כשהצהיר כי "השקעות זרות מתקבלות בברכה, כל עוד הן נעשות בהתאם לחוקי ההגירה של ארצנו". לדבריו, חברות זרות מוזמנות להביא מומחים מוכשרים, אך רק במסגרת חוקית.

דרום קוריאה זעמה לא רק על עצם קיום המעצרים, אלא גם ובעיקר על פומביותם, בסרטונים שהפיצה ממשלת ארה"ב בהם נראו רגעי המעצר.

מאחורי המאבק המדיני מסתתרת גם דרמה כלכלית עצומה. המפעל שבו בוצעה הפשיטה הוא חלק מפרויקט משותף של יונדאי ו-LG Energy Solution בהיקף 4.3 מיליארד דולר, מהגדולים בהיסטוריה של מדינת ג'ורג'יה.

ההשקעות הדרום קוריאניות בארצות הברית מוערכות בעשרות מיליארדי דולרים, ודווקא בעת ששתי המדינות מנסות לסכם הסכם סחר חדש, פרצה הפרשה שמטילה צל כבד על שיתוף הפעולה.