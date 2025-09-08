ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז הודיע כי "יגביר את הלחץ על ישראל" במספר מישורים בו-זמניים.

הממשלה הספרדית הודיעה כי תאסור על ספינות ומטוסים הנושאים נשק בדרכם לישראל לפקוד את נמלי ספרד או להיכנס למרחב האווירי שלה.

במקביל, ספרד תגדיל את הסיוע לרשות הפלסטינית ולסוכנות אונר"א החשודה בטרור, ותטיל אמברגו על סחורות המיוצרות בהתנחלויות. צעדים אלו מגיעים על רקע קמפיין מתמשך של ממשלת ספרד נגד ישראל, כולל קריאות לאמברגו על ישראל ולניתוק יחסים דיפלומטיים מלאים.

תגובת ישראל לא איחרה לבוא.

שר החוץ גדעון סער תקף את ממשלת ספרד ואמר: "ממשלת ספרד מובילה קו אנטי-ישראלי עוין, ברטוריקה פרועה ונוטפת שנאה. הניסיון של ממשלת סאנצ’ז להסיט את תשומת הלב מפרשיות שחיתות חמורות באמצעות התקפה אנטי-ישראלית ואנטישמית רצופה הוא שקוף".

הוא הוסיף כי הפעלתנות האובססיבית של ממשלת ספרד נגד ישראל בולטת גם על רקע קשריה עם ממשלים רודניים, "מממשלת האייתולות באיראן ועד ממשלת מאדורו בונצואלה", ולדבריו גם על רקע העדר המודעות ההיסטורית לפשעי ספרד נגד העם היהודי, בהם האינקוויזיציה והגירוש הגדול בסוף המאה ה-15.

סער הדגיש כי הממשלה הספרדית פוגעת במכוון ביחסים הדיפלומטיים שנבנו במשך עשרות שנים, והבהיר: "לא כל ביקורת על מדיניות ישראל היא בגדר אנטישמיות. אך כאשר היא מאופיינת בדמוניזציה, דה-לגיטימציה וסטנדרטים כפולים - כפי שמתרחש כאן - זוהי אנטישמיות במובהק".

במסגרת הצעדים, ישראל הודיעה על סנקציות אישיות נגד מספר שרות ספרדיות. סגנית ראש הממשלה ושרת העבודה יולנדה דיאז ושרת הנוער והילדים סירה רגו נאסרו מלהיכנס לישראל, ולא תתנהל עמן כל פעילות רשמית.

סער ציין את הרקע להחלטה זו בפירוט: "דיאז כבר באוקטובר 2023 האשימה את ישראל בביצוע פשעי מלחמה, במאי 2024 קראה לשחרור פלסטין מהים עד הנהר, באוקטובר 2024 דרשה סנקציות בינלאומיות נגד ישראל, בדצמבר 2024 קראה להחרים מוצרים ישראליים, ובאפריל 2025 כינתה את ישראל 'מדינת הג'נוסייד' וקראה לאמברגו נשק. ביולי 2025 היא קראה לניתוק יחסים מלא". לדבריו, "דיאז, מנהיגת מפלגת סומאר הקיצונית, מנצלת את חולשתו הפוליטית של סאנצ’ז וגוררת אותו צעד אחר צעד ליישום תפיסתה האנטי-ישראלית והאנטישמית".

גם סירה רגו נמצאת במרכז הסנקציות:

"ב-7 באוקטובר 2023 היא פרסמה פוסט בו הצדיקה את הטבח, באפריל 2025 כינתה את ישראל 'המדינה הג'נוסיידית', יצאה נגד סחר ביטחוני ואמרה שאסור שאפילו יורו אחד יגיע לישראל. במאי 2025 קראה לניתוק יחסים מלא וסנקציות נגד 'המשטר הג'נוסיידי', ולחטוף את ישראל מכל הקשרים עם האיחוד האירופי. בשבוע שעבר תמכה בהפגנות אלימות נגד הנבחרת הישראלית בתחרות האופניים הבינלאומית 'לה וואלטה'. בהתבטאויותיה ניכרת תמיכה בטרור ובאלימות נגד ישראלים".

סער הבהיר כי החלטת ישראל על הסנקציות האישיות אינה מוגבלת רק לאיסור כניסה: "בנוסף, נביא לידיעת בני בריתנו בעולם את התנהלותה העוינת של ממשלת ספרד ואת המימד האנטישמי והאלים בהתבטאויות השרים. ידידי ישראל בעולם צריכים להבין את אופיו המסוכן של הממשל הנוכחי בספרד".

השר סיכם: "ישראל לא תעמוד מנגד מול אנטישמיות ממוסדת. החלטות נוספות יתקבלו בהמשך, בתיאום עם ראש הממשלה, כדי להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה, ולהציג בצורה ברורה את האמת בפני הקהילה הבינלאומית".