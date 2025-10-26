מבקש מקלט מאתיופיה שתואר כתוקף מסוכן נעצר בלונדון לאחר כמעט שלושה ימי מצוד, בעקבות טעות חמורה שהובילה לשחרורו מהכלא.

הרשויות בבריטניה מסרו כי חדוש קבטו, בן 38, נידון בחודש ספטמבר לשנת מאסר בגין תקיפות שביצע נגד שתי נשים, והיה אמור להיות מועבר לאחר ריצוי עונשו למתקן משמורת של רשות ההגירה לקראת גירושו מהמדינה.

על פי גורמים במשרד המשפטים הבריטי, השחרור אירע ביום שישי כתוצאה משיבוש בהליך הבירוקרטי בין שירות בתי הסוהר לרשות ההגירה.

בזמן שהמערכת קלטה כי עליו לעבור ישירות למתקן גירוש, צו השחרור הוזן בטעות כרגיל, והאסיר שוחרר מבלי שאיש מהגורמים שם לב לכך, תוך שהסוהרים מורים למהגר ללכת בעצמו למתקן הכליאה.

רק שעות לאחר מכן, כשהתברר שהאדם לא הגיע למתקן המשמורת, הוכרז עליו מצוד ארצי. המשטרה פתחה במבצע חיפוש נרחב שכלל יחידות מיוחדות של המשטרה המטרופוליטנית, משטרת אסקס ומשטרת התחבורה הבריטית.

לפי מפקד המבצע, ג’יימס קונווי, המידע שהגיע מהציבור הוביל את השוטרים לאזור פינסברי פארק בצפון לונדון, שם אותר קבטו והובא למעצר ללא התנגדות.

לפי הדיווחים, אדם שראה אותו מהלך ברחוב וזיהה אותו מהתמונות שפורסמו, דיווח למשטרה על מיקומו וזאת הגיעה וביצעה את המעצר.

שר המשפטים דיוויד לאמי הודיע כי קבטו מוחזק כעת במעצר ביטחוני לקראת גירושו המיידי. הוא הוסיף כי הורה על חקירה מקיפה לבירור כל הגורמים לטעות, וכן על הידוק הבדיקות לפני שחרור אסירים בעלי רקע מסוכן.

לדבריו, “מדובר בכשל מערכתי חמור שלא היה אמור לקרות, ואנו נוודא שלא יישנה”. ראש הממשלה קיר סטארמר התייחס אף הוא למחדל ואמר כי “על המדינה להבטיח ששום אדם מסוכן לא ישתחרר בשוגג לעולם”.