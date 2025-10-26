מלחמת רוסיה-אוקראינה הפכה לשדה ניסויים של טכנולוגיות צבאיות מתקדמות, כאשר מדינות רבות מנסות את כלי הנשק החדשים שלהן בתנאי שטח תחת אש חיה, ובימים האחרונים דווח שהכוחות המזוינים של אוקראינה אימצו רשמית את מערכת הקרב הרובוטית "דרואיד TW 12.7".

כלי רכב קרבי בלתי מאויש זה, נדמה שיצא היישר מהמדע הבדיוני, אושר לשירות רשמי לאחר שעבר מבחני לחימה קפדניים שהוכיחו את אמינותו המבצעית. פיתוח מקומי זה נועד לשפר את יכולותיה של אוקראינה בשדה הקרב תוך שמירה על חיי החיילים על ידי מזעור סיכונים לאנשי צוות.

ה"דרואיד TW 12.7" הוא פלטפורמה זחלית המיועדת לנווט בתנאי שטח קשים ומאתגרים. הוא חמוש במקלע בראונינג 12.7 מ"מ עוצמתי, השליטה ברובוט מתבצעת מרחוק באמצעות טאבלט או שלט גיימפד, כשהוא מנצל מערכות תקשורת דיגיטליות מתקדמות, כדי לשמור על קישוריות אמינה בסביבות מבצעיות מגוונות. העיצוב הקומפקטי שלו אף מאפשר שינוע קל בטנדרים ופריסה מהירה לשירות מבצעי בתוך חמש דקות בלבד.

כדי להעניק לו יתרון טקטי משמעותי, הרובוט משלב מערכת כוונות מובססת בינה מלאכותית (AI) המסייעת בזיהוי מטרות ובחישובים בליסטיים מדויקים. מעבר לכך, הוא מצויד במערכת הדמיה תרמית מתקדמת המאפשרת לו לתפקד ביעילות באור יום ובלילה כאחד. יכולת הזיהוי שלו מרשימה במיוחד, כשהוא יכול לאתר מטרות עד מרחק של 1.5 ק"מ ביום ועד 1 ק"מ בלילה.

אינטגרציה מוצלחת זו של מערכת ה"דרואיד TW 12.7" ממצבת את אוקראינה כתורמת משמעותית לשיח הרחב יותר על חדשנות צבאית מודרנית.

בכירים בתעשיית הביטחון האוקראינית הדגישו כי פיתוח מסוג זה אינו רק שיפור טקטי רגיל, אלא הוא מסמן את "הופעתו של פלח חדש לחלוטין של לוחמה מודרנית - קרב רחפן נגד רחפן". אימוץ מערכות בלתי מאוישות ומונעות בינה מלאכותית צפוי להמשיך ולצבור תאוצה, לשנות מחדש את דינמיקות הקרב ולהציע יתרונות אסטרטגיים חדשים.