השוטרים הגיאורגים עצרו שלושה סינים - לא תאמינו מה הם מצאו

שלושה אזרחי סין נעצרו בגאורגיה לאחר שניסו לרכוש באופן בלתי חוקי כשני קילוגרם של אורניום. על פי הודעת שירות הביטחון הממלכתי (SSG), החשודים תכננו לשלם 400 אלף דולר תמורת החומר הרדיואקטיבי בבירה טביליסי, ולהעבירו לאחר מכן לסין דרך שטחה של רוסיה.

לדברי לאשה מגרדזה, סגן ראש השירות, המזימה נחשפה על ידי סוכני מודיעין במהלך מגעים שניהל אחד החשודים עם גורמים בשוק השחור. לדבריו, מאחורי המבצע עמדו משתפי פעולה נוספים הפועלים מסין.

בתיעוד שפרסם שירות הביטחון נראים חיילים חמושים עוצרים רכב ובו שלושה נוסעים. בצילומים נוספים נראים שני צנצנות זכוכית ובהן חומר צהבהב שנמצא בתא המטען של הרכב. בדיקות שנערכו במקום אישרו כי מדובר באורניום.

על פי הדיווח ברשת הציבורית Georgia Today, השלושה הובאו בפני בית משפט בטביליסי, הכחישו את המיוחס להם ונשלחו למעצר כדי למנוע את מנוסתם מהמדינה. החוק הגאורגי קובע עונש של עד חמש שנות מאסר על רכישה או ניסיון רכישה של חומר גרעיני.

לא נמסר באיזה איזוטופ של אורניום מדובר, אך כל סוגי האורניום פולטים קרינה מסוכנת. מטרת הרכישה לא הובהרה.

מאז התפרקות ברית המועצות בשנת 1991, נותרו בגאורגיה מצבורי חומרים גרעיניים, והבטחת שליטתם נחשבת לאתגר מתמשך. בשנים האחרונות אירעו במדינה כמה מקרים חמורים של ניסיונות סחר בלתי חוקי באורניום, בהם גם מעצרם ביולי האחרון של אזרח גאורגי ואזרח טורקי שניסו למכור חומר גרעיני בשווי שלושה מיליון דולר.