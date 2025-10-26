מגישת החדשות ששמה עלה בישראל פעמים רבות על הסיקור המוטה והאנטי-ישראלי שלה - עוד קודם פרצה המלחמה - הודיעה כי היא חולה בסרטן בפעם השלישית.

כריסטיאן אמנפור, מגישת חדשות בכירה ברשת CNN הודיעה לצופיה כי היא חולה בסרטן השחלות.

"יש לי את זה שוב, אבל הוא מנוהל בצורה טובה מאוד". היא הוסיפה: "שמתי את חיי בידיהם של המומחים". דבריה צוטטו בכתבת N12.

אמנפור אמרה: "פשוט אמרתי לרופאים המומחים: 'אתם האנשים שיודעים מה קורה. אני לא עומדת לנהל את המופע הזה. אתם תנהלו אותו, ואני אעשה מה שתגידו לי'".

השוטרים הגיאורגים עצרו שלושה סינים - לא תאמינו מה הם מצאו בני סולומון | 17:10

לדבריה, "ככל שאני בת מזל מספיק כדי שיהיו אנשים שינהלו את זה עבורי, עם שיתוף פעולה מלא מצדי, אני יכולה להתמודד עם זה – פיזית ומנטלית"

אמנפור עלתה לכותרת בישראל פעמים רבות לאחר שסיקרה פיגועים ואירועי טרור באופן מוטה ואנטי-ישראלי באופן מובהק.

לאחר הרצח הנורא של בנות משפחת די - האם ושתי בנותיה השם ייקום דמן, אמרה כריסטיאן טענה בשידור שלוסי די ושתי בנותיה מאיה ורינה נהרגו "בקרב יריות". מבחירת המילים האנטישמית של אמנפור ניתן להבין כביכול בנות משפחת די ירו גם הן על המחבלים בעוד שהעובדה היא שהמחבלים ירו באופן חד צדדי ואף ביצעו וידוא הריגה מזעזע כלפי שלושת הנשים שהיו ברכב.

המגישה פרסמה התנצלות והבהרה אולם אב המשפחה - ליאו די אמר כי הוא אינו מקבל את התנצלותה.

במהלך המלחמה, טענה אמנפור שהחטופים קיבלו יחס טוב יותר מאשר העזתים עצמם. "היו אלה שנתיים נוראיות עבורם, מפני שלא רק שהם היו שם, אלא, אתם יודעים, ייתכן שהם קיבלו טיפול טוב יותר מהאדם הממוצע בעזה, מפני שהם היו כלי המיקוח והקלפים של חמאס. כעת, חמאס ויתר על כל הקלפים שלו כששחרר את כולם, וזהו ניצחון עבור הצד הישראלי. אבל הם חוו גם אימה וזוועה גדולות, מפני שגם הם הרי היו באזור לחימה, רבים מהם מתחת לאדמה".

מאוחר יותר, היא התנצלה גם על דברים אלו.