ספרד מחזירה את השגרירה להתייעצויות - לאחר סנקציות ישראליות

שר החוץ הספרדי החליט היום להחזיר את השגרירה הספרדית בישראל להתייעצויות, זאת לאחר ההאשמות שהשמיע שר החוץ הישראלי גדעון סער כלפי ממשלת ספרד. סער הודיע מוקדם יותר על סנקציות אישיות נגד שתי שרות בממשלה הספרדית, כולל סגנית ראש הממשלה, בטענה ל"רטוריקה אנטישמית ואנטי-ישראלית עקבית".

במסיבת עיתונאים תקף סער את ממשלת ספרד: "החלטנו שלא נאפשר לשני חברי ממשלה ספרדים להיכנס לישראל, ולא ננהל מולם שום קשר". לדבריו, ההיסטוריה היהודית בספרד מראה על התעלמות ממעשי העבר כלפי יהודי ספרד, כגון הגירוש, האינקוויזיציה והמרות כפויות.

סער האשים את ממשלת ספרד הנוכחית בלחץ פוליטי פנימי מצד קומוניסטים וקיצונים, שלדבריו מוביל למדיניות עוינת כלפי ישראל. הוא הדגיש: "ישראל אינה זקוקה לשיתוף פעולה ביטחוני עם ספרד. אם הם רוצים להפסיק את הקשרים, שיפסיקו. מי שיפסיד מזה זו ספרד, לא אנחנו. הם צריכים את היכולות שלנו יותר ממה שאנחנו צריכים אותם".

המהלך מצטרף למתיחות הדיפלומטית בין המדינות ומדגיש את המתח הקיים בעקבות חילוקי דעות פוליטיים ואחריות היסטורית, ועשוי להשפיע על היחסים הבילטרליים בעתיד הקרוב.