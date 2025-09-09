במהלך הימים האחרונים התלקחו בנפאל מחאות רחבות היקף, לאחר שהממשלה חסמה 26 פלטפורמות מדיה חברתית מרכזיות ובהן פייסבוק, אינסטגרם, ווטסאפ, YouTube ו-X.

המהלך הוצג ככלי למאבק בהפצת שנאה ומידע כוזב, אך בציבור נתפס כהגבלה פוליטית על חופש הביטוי והזדמנות נוספת לשמר שלטון סמכותי. הזעם פרץ בעיקר בקרב צעירים בני דור ה-Z, שהחלו להפגין נגד הצנזורה, השחיתות והמבנה הריכוזי של המערכת הפוליטית.

גל ההפגנות הלך והתרחב, ובמהרה התפתחו עימותים חריפים בין מפגינים לכוחות הביטחון. המשטרה השתמשה באמצעים קשים ובהם ירי חי, כדורי גומי, גז מדמיע ותותחי מים. לפחות 19 בני אדם נהרגו בעימותים ברחבי המדינה, בהם גם אזרחים שנפגעו מחוץ לבירה קטמנדו, ועשרות רבות נפצעו.

מול מראות האלימות הקשים הוגשה התפטרות שר הפנים, רמש לקהאק, ואחריו נאלץ גם ראש הממשלה KP Sharma Oli לעזוב את תפקידו. במקביל, שרת התקשורת והמידע הודיעה על ביטול ההגבלות שהוטלו על המדיה החברתית, במטרה לנסות להרגיע את הרחוב. ראש הממשלה היוצא התחייב להקים ועדת חקירה שתסיים את עבודתה בתוך שבועיים, והבטיח פיצויים למשפחות ההרוגים וכן טיפול רפואי חינם לכל הפצועים.

שר החוץ סער מאשר: זו התשובה של ישראל ליוזמת טראמפ האחרונה ישראל גראדווהל | 13:33

למרות ההבטחות, ההפגנות והכאוס בקטמנדו הבירה, עדיין נמשכות.

כזכור, אמש (שני) הודיע משרד החוץ לישראלים השוהים במדינה כי עליהם להימנע מיציאות לא חיוניות ולהישמע להנחיות הרשויות המקומיות.

כמו כן הנחו במשרד החוץ, לא להגיע לבירה קטמנדו בימים הקרובים. להתרחק ממקומות הומי-אדם מהפגנות ומחאות ולעקוב אחר ההנחיות בתקשורת המקומית.