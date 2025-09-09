כיכר השבת

אכזריות שכזו: יותר מ-20 בני אדם שעמדו בתור לקבלת קצבה נרצחו במתקפה רוסית

יותר מ-20 בני אדם נהרגו היום במתקפה שביצעה רוסיה על אוקראינה, כך לפי הודעה של הנשיא זלנסקי | לפי הפוסט שפרסם בטלגרם, ההרוגים הם אזרחים שעמדו בתור לקבל את הקצבה החודשית, ככל הנראה בפתח בניין ממשלתי (בעולם) 

מעל 20 בני אדם נהרגו היום (שלישי) במתקפה רוסית מחרידה על כפר אוקראיני השוכן לא הרחק מקו החזית, כך פרסם היום נשיא אוקראינה.

בעדכון שפרסם בטלגרם כתב זלנסקי כי בוצעה תקיפה אווירית רוסית על הכפר יארובה השוכן במחוז דונייצק.

לדבריו, המתקפה כוונה באופן ישיר על "אזרחים מן השורה ברגע שחולקו הפנסיות. מספר ההרוגים עומד על יותר מ-20", כתב זלנסקי.

בסרטון שצירף הנשיא האוקראיני נראות מספר רב של גופות מוטלות על הקרקע, צילומים קשים מאוד שלא ניתן לפרסם מסיבות מובנות.

לדבריו, "אסור שתקיפות כאלה מצד רוסיה יעברו ללא תשומת לב מצד העולם. הרוסים ממשיכים להרוס חיים, אך הם נמנעים מסנקציות חזקות חדשות, מתקפות חזקות חדשות. העולם לא צריך לשתוק", כתב זלנסקי, כשהוא רומז בעקיפין להתעלומותו של דונלד טראמפ.

"העולם לא יכול להישאר לא פעיל. ארצות הברית צריכה להגיב. אירופה צריכה להגיב, הG-20 צריך להגיב. נדרשת פעולה חזקה כדי לעצור את רוסיה מלהביא מוות", סיכם נשיא אוקראינה.

נציב זכויות האדם של אוקראינה, דמיטרו לובינטס, אמר כי הפיגוע הוא "עוד אישור לטרור שיטתי נגד האוכלוסייה האזרחית של אוקראינה", לפי ציטוט שהובא ב'רויטרס'.

