ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (שלישי) באופן חריג למתקפה הישראלית על אדמת קטאר.

בהודעה לקח ראש הממשלה אחריות על המתקפה והבהיר שישראל עומדת מאחוריה - ללא סיוע של מדינה זרה.

"הפעולה שנעשתה היום נגד בכירי הטרור של חמאס הייתה מבצע ישראלי עצמאי לחלוטין. ישראל יזמה אותו, ישראל ביצעה אותו, וישראל נושאת באחריות מלאה", כתב נתניהו.

לפי דיווחים בישראל, ההודעה כוונה לאוזני ארה"ב שספק אם עודכנה מראש על המתקפה. הכתבת דפנה ליאל פרסמה פוסט בו טענה כי "ארה"ב מרחיקה את עצמה מהאירוע".

מוקדם יותר היום אישרו צה"ל ושב"כ כי ישראל היא זו שעומדת מאחורי המתקפה:

"צה״ל ושב״כ באמצעות חיל האוויר, תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס.

חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל.

טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף.

צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות להכרעת ארגון הטרור חמאס האחראי לטבח ה-7 באוקטובר."

באורח מעניין, שם המדינה 'קטאר', שם בוצעה התקיפה, לא הוזכר בשום הודעה רשמית, לא בזו של כוחות הביטחון ולא בהודעתו של ראש הממשלה.