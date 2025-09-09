כיכר השבת
ההפגנות בנפאל

כאוס ברחובות | תיעוד נדיר: ניסיונות לינץ' בשר האוצר הנפאלי - בתוך נהר 

ההפגנות בנפאל, שהחלו במחאה על איסור שימוש ברשתות חברתיות, התפתחו בתוך ימים ספורים לכאוס פוליטי ואלימות חסרת תקדים | בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה שר האוצר בורח לנהר כשהוא מוקף בהמון שרוצה לבצע בו לינץ' (בעולם) 

ההפגנות בנפאל, שהחלו במחאה על איסור שימוש ברשתות חברתיות, התפתחו בתוך ימים ספורים לכאוס פוליטי ואלימות חסרת תקדים. האירועים הגיעו לשיאם בניסיונות לינץ' ופגיעות חמורות בבכירי ממשל ובנכסי המדינה.

שר האוצר Bishnu Paudel נרדף ברחובות קטמנדו על ידי המון זועם. בסרטונים שהפכו לוויראליים ברשתות החברתיות, נראה כיצד המפגינים רודפים אחריו, מכים אותו, בועטים בו, והוא נאלץ לקפוץ לנהר סמוך כדי לשרוד.

בנוסף, מוסדות המדינה נפגעו קשה. הפרלמנט והבית הנשיאותי הוצתו על ידי המפגינים, וכן בתיהם של ראשי ממשלה לשעבר. האירועים גרמו להשבתת שדה התעופה בקטמנדו ולעיכוב טיסות רבות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, לאור הלחץ הציבורי והאלימות, התפטר ראש הממשלה K.P. Sharma Oli, והממשלה הסירה את האיסור על רשתות חברתיות כמו פייסבוק, X (טוויטר) ויוטיוב, במטרה לנסות להחזיר את השקט למדינה.

צפו בתיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר