ההפגנות בנפאל, שהחלו במחאה על איסור שימוש ברשתות חברתיות, התפתחו בתוך ימים ספורים לכאוס פוליטי ואלימות חסרת תקדים. האירועים הגיעו לשיאם בניסיונות לינץ' ופגיעות חמורות בבכירי ממשל ובנכסי המדינה.

שר האוצר Bishnu Paudel נרדף ברחובות קטמנדו על ידי המון זועם. בסרטונים שהפכו לוויראליים ברשתות החברתיות, נראה כיצד המפגינים רודפים אחריו, מכים אותו, בועטים בו, והוא נאלץ לקפוץ לנהר סמוך כדי לשרוד.

בנוסף, מוסדות המדינה נפגעו קשה. הפרלמנט והבית הנשיאותי הוצתו על ידי המפגינים, וכן בתיהם של ראשי ממשלה לשעבר. האירועים גרמו להשבתת שדה התעופה בקטמנדו ולעיכוב טיסות רבות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, לאור הלחץ הציבורי והאלימות, התפטר ראש הממשלה K.P. Sharma Oli, והממשלה הסירה את האיסור על רשתות חברתיות כמו פייסבוק, X (טוויטר) ויוטיוב, במטרה לנסות להחזיר את השקט למדינה.

צפו בתיעוד.