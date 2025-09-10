טסים? שימו לב: זה המוצר שלא ניתן יותר לשים במזוודה הגדולה

רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית (TSA) פרסמה בימים האחרונים הנחיות חדשות ומחמירות בנוגע למוצרים המכילים סוללות ליתיום (כגון אלה שיש במטענים ניידים), בעקבות ריבוי מקרים שבהם התלקחו המכשירים באוויר, והיוו סכנה למטוסים ולטסים.

ההנחיות החדשות של הרשות מתייחסות למוצר בסיסי נוסף שרבים אורזים לחופשה בחו"ל - מברשת שיניים חשמלית. ההוראות המיוחדות החדשות מתייחסות לדרך שבה יש לארוז את המברשת בבטחה כדי שלא לגרום לנזק בטיחותי בטיסה.

על פי ההודעה, אם מברשת השיניים החשמלית שלכם פועלת על סוללת ליתיום, יש לארוז אותה תמיד בטרולי או בתיק גב שעולים למטוס, כך שניתן יהיה לזהות אם היא במקרה מתלקחת באוויר ולוודא שהיא ארוזה כמו שצריך. יש לוודא שהיא כבויה ולא יכולה להידלק בטעות, דבר שעלול להאיץ התלקחות בגובה רב.