כיכר השבת
שינוי בנהלים

טסים? שימו לב: זה המוצר שלא ניתן יותר לשים במזוודה הגדולה

רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית פרסמה בימים האחרונים הנחיות חדשות ומחמירות בנוגע למוצרים המכילים סוללות ליתיום המהווים סכנה למטוסים ולטסים | ההוראות החדשות מתייחסות לדרך שבה יש לארוז את מברשת השיניים החשמלית בבטחה כדי שלא לגרום לנזק בטיחותי בטיסה (תעופה)

מזוודות בשדה תעופה (צילום: Shutterstock)

רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית (TSA) פרסמה בימים האחרונים הנחיות חדשות ומחמירות בנוגע למוצרים המכילים סוללות ליתיום (כגון אלה שיש במטענים ניידים), בעקבות ריבוי מקרים שבהם התלקחו המכשירים באוויר, והיוו סכנה למטוסים ולטסים.

ההנחיות החדשות של הרשות מתייחסות למוצר בסיסי נוסף שרבים אורזים לחופשה בחו"ל - מברשת שיניים חשמלית. ההוראות המיוחדות החדשות מתייחסות לדרך שבה יש לארוז את המברשת בבטחה כדי שלא לגרום לנזק בטיחותי בטיסה.

על פי ההודעה, אם מברשת השיניים החשמלית שלכם פועלת על סוללת ליתיום, יש לארוז אותה תמיד בטרולי או בתיק גב שעולים למטוס, כך שניתן יהיה לזהות אם היא במקרה מתלקחת באוויר ולוודא שהיא ארוזה כמו שצריך. יש לוודא שהיא כבויה ולא יכולה להידלק בטעות, דבר שעלול להאיץ התלקחות בגובה רב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר