אמה צורקוב, אחותה של אליזבת, הגיבה הלילה (בין שלישי לרביעי) להודעה הדרמטית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על שחרור אחותה שהוחזקה בשבי בעיראק.

בפתח דבריה אמרה: "כל המשפחה שלי מאושרת בצורה בלתי רגילה. אנחנו לא יכולים לחכות לראות את אליזבת ולהעניק לה את כל האהבה שחיכינו לחלוק איתה במשך 903 ימים".

האחות ביקשה להודות: "לנשיא טראמפ ולשליח המיוחד שלו, אדם בוהלר. אילולא אדם היה הופך את חזרתה של אחותי למשימה האישית שלו – אינני יודעת היכן היינו היום".

אמה הוסיפה: "אנו גם רוצים להודות לג'וש האריס ולצוות שלו בשגרירות ארה"ב בבגדד על התמיכה שהעניקו לאחותנו, וכן לצוות בארגון הלא־ממשלתי Global Reach שנאבקו ללא לאות למען שובה הבטוח של אחותי".

כזכור, כשנתיים וחצי לאחר שנחטפה בידי מיליציית חיזבאללה בעיראק, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה על שחרורה של אליזבט צורקוב.

טראמפ כתב ברשת Truth Social כי "אני שמח להודיע כי אליזבט, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה על ידי 'כתאב חיזבאללה'. היא נמצאת כעת בשגרירות ארה"ב בעיראק, לאחר שעונתה בשבי במשך חודשים רבים".

טראמפ פנה לחמאס והתרה בארגון הטרור: "תמיד אלחם למען צדק ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים - עכשיו!".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר הלילה: "היום שוחררה החטופה אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית שנחטפה במרץ 2023 בעיראק.

"בעבודת צוות בניהולו של מתאם השו״ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים ואחרי מאמצים רבים, הצלחנו להביא לשחרורה.

"שוחחתי הערב עם אמה ואביטל, אחיותיה של אליזבת, ובשיחה המרגשת אמרתי להן שכל עם ישראל שמח לראות אותה שוב בבית.

"אנחנו נמשיך להילחם בעוז ונחישות עד שנשיב את כל חטופינו הביתה - החיים והחללים כאחד".