העולם לא נשאר אדיש לתקיפה הישראלית ההיסטורית נגד בכירי חמאס בדוחא. מנהיגי מדינות ומשרדי חוץ ברחבי העולם שיגרו הודעות גינוי חריפות על הפעולה הישראלית, שהתבצעה לראשונה על אדמת קטאר.

נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב אמש:

"תקיפות חיל האוויר הישראלי היום בקטאר אינן מקובלות בשום פנים ואופן, יהיה אשר יהיה הנימוק. אני מביע את תמיכתי בקטאר ובאמירה, השייח' תמים אאל־ת'אני. המלחמה אינה יכולה ואינה צריכה להתפשט אל יתר חלקי האזור."

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר:

"אני מגנה את התקיפות של ישראל בדוחא, המפרות את ריבונותה של קטאר ומסכנות הסלמה נוספת ברחבי האזור. העדיפות חייבת להיות הפסקת אש מיידית, שחרור בני ערובה ועלייה עצומה בסיוע לעזה. זהו הפתרון היחיד לשלום ארוך טווח."

אוסטרליה:

שרת החוץ פני וונג: ״הממשלה האוסטרלית סבורה שזו הייתה פעולה שגויה. קטאר היא צד שפעל להשגת הפסקת אש, זהו צעד שמסכן את המאמצים וגורר הסלמה. מדובר בהפרה של ריבונות קטאר״. ראש הממשלה אנתוני אלבניז: ״התקיפה הפרה את ריבונותה של קטאר ועלולה לטרפד את המשא ומתן להפסקת אש. אני רוצה לראות שלום באזור, לא הסלמה״.

ארצות הברית הנשיא דונלד טראמפ:

״זו הייתה החלטה של ראש הממשלה נתניהו, לא החלטה שלי. אני רואה בקטאר בעלת ברית וחברה קרובה של ארצות הברית, ואני מצר מאוד על מיקום התקיפה. חיסול חמאס הוא מטרה ראויה, אך הפצצה חד צדדית בתוך קטאר, מדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה שלנו, לא מקדמת את מטרות ישראל או ארה״ב״.

קטאר

ראש הממשלה השייח׳ מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת׳אני: ״קטאר שומרת לעצמה את הזכות להגיב על ההתקפה הבוטה הזו. מדובר ברגע מכריע לאזור. אך דבר לא ימנע מאיתנו להמשיך בתפקיד התיווך״.

ראש ממשלת קנדה מארק קרני

"קנדה מגנה את התקיפות של ישראל בקטאר - התרחבות בלתי נסבלת של אלימות ופגיעה בריבונותה של קטאר. ללא קשר למטרותיהן, התקפות כאלה מהוות סיכון חמור להסלמת הסכסוך ברחבי האזור, ומסכנות ישירות את המאמצים לקדם שלום וביטחון, להבטיח את שחרור כל בני הערובה ולהשיג הפסקת אש מתמשכת - מאמצים שבהם השייח' תמים בן חמד אל ת'אני ממלא תפקיד בונה ביותר."

גרמניה

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ גינה את התקיפה של ישראל על צוות המשא ומתן של חמאס בקטאר וטען כי היא "בלתי מקובלת" במהלך שיחת טלפון שקיים ביום שלישי בערב עם האמיר הקטארי, שייח' תמים בן חמד אל-ת'אני.

מרץ תיאר את התקיפה כ"הפרה של ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של קטאר" והזהיר מפני התפשטות הסכסוך בעזה ברחבי האזור, על פי הצהרה של ממשלת גרמניה.

"קנצלר קטאר הדגיש כי הפגיעה בריבונותה ובשלמותה הטריטוריאלית של קטאר על ידי התקיפה הישראלית היום אינה מקובלת", אמר דובר ממשלת גרמניה, סטפן קורנליוס, בהצהרה.

"אסור שהמלחמה תתפשט לכל האזור. ממשלת גרמניה נמצאת גם בקשר הדוק עם ממשלת ישראל בנושא זה", הוסיף.