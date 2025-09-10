לפי דיווח שהתפרסם הבוקר (רביעי) בסוכנות הידיעות 'רויטרס', מקורות בנאט"ו מאמינים כי המתקפה הרוסית על פולין החברה בנאט"ו הייתה מתקפה מכוונת, עם זאת, נראה שנאט"ו אינה מעוניינת להתייחס אליה כ"מתקפה".

חדירת כלי הטיס הבלתי מאוישים לשטח פולין גרמה לדריכות גבוהה בנאט"ו, אך נכון לעכשיו הברית הצפון-אטלנטית אינה מגדירה את המקרה כמתקפה רוסית.

מקור בנאט"ו מסר לרויטרס כי ההערכה הראשונית מצביעה על חדירה מכוונת של בין שישה לעשרה כטב"מים רוסים. לדבריו, זו הפעם הראשונה שמטוסי נאט"ו פעלו באופן התקפי נגד איום פוטנציאלי במרחב האווירי של אחת מבעלות הברית.

על פי אותו מקור, מערכות הפטריוט שפרוסות באזור זיהו את הרחפנים באמצעות המכ"מים שלהן אך לא פתחו באש.

המבצע הלילי, שנועד לבלום את האיום, כלל שילוב של מטוסי קרב F-16 פולניים, מטוסי F-35 הולנדיים, מטוסי מודיעין ומעקב AWACS איטלקיים וכן מטוסי תדלוק אוויריים הפועלים תחת פיקוד משותף של נאט"ו.

במקביל, נשמעה תגובה חריפה מהאיחוד האירופי. קאיה קאלאס, הדיפלומטית הבכירה של האיחוד, הדגישה כי החדירה נראית "מכוונת ולא מקרית". בפוסט שפרסמה ברשת X כתבה: "המלחמה של רוסיה מתגברת, לא נגמרת. עלינו להעלות את העלות על מוסקבה, לחזק את התמיכה באוקראינה ולהשקיע בהגנה של אירופה".

בתוך כך, ברשתות החברתיות פורסמו תיעודים של כטב"מ השאהד שהופל מעל שמי פולין, לפי הדיווחים אף נגרם נזק למבנה במדינה.