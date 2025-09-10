אירוע חריג התרחש הבוקר בבית ספר בניס, צרפת, כאשר צעיר בן 18, לשעבר תלמיד המוסד, הגיע למקום כשהוא חמוש בסכין ותקף נוכחים.

לפי מקורות במשטרה, במהלך התקיפה נפצעה קשה מורה בת 52, אולם מצבה מוגדר יציב והרופאים מדגישים כי חייה אינם בסכנה מיידית.

בנוסף, תלמידה בת 16 נפגעה באורח קל וקיבלה טיפול רפואי.

עדי ראייה מסרו כי החשוד לבש מכנסי קרבי וחולצה שחורה, מה שעורר בהלה רבה בקרב תלמידים ואנשי צוות שהיו במקום.

בתוך דקות ספורות הוזעקה למקום יחידת ה-BAC, שנטרלה את התוקף ועצרה אותו. כעת הוא מצוי בחקירת המשטרה, החוקרת את המניע למעשיו ואת נסיבות הגעתו לזירה.

האירוע עורר הדים בקרב אנשי ציבר בצרפת. חבר הפרלמנט של מחוז האלפים הימיים, אריק פוג'ה, הביע תמיכה פומבית במי שנפגעו וציין כי הוא שולח "סולידריות מלאה לקורבנות, לקהילת המורים כולה ולצוות הניהול של בית הספר". דבריו מצטרפים לחשש ההולך וגובר בצרפת לנוכח מקרים חוזרים של אלימות במוסדות חינוך.