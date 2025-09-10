כיכר השבת
אירוע חריג

לבוש במדי קרב: אירוע דקירה בתוך בית ספר בצרפת; מורה נפצעה קשה

אירוע דקירה התחרש היום בבית ספר בעיר ניס שבצרפת, כאשר אדם חמוש בסכין ולבוש במדי קרב נכנס למוסד החינוכי והחל לדקור תלמידים ואנשי צוות | מורה אחת נפצעה ומצבה מגדר קשה, תלמידה נפצעה באורח קל | המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע (בעולם)

בית הספר בו התרחש הפיגוע (צילום: גוגל סטריט )

אירוע חריג התרחש הבוקר בבית ספר בניס, צרפת, כאשר צעיר בן 18, לשעבר תלמיד המוסד, הגיע למקום כשהוא חמוש בסכין ותקף נוכחים.

לפי מקורות במשטרה, במהלך התקיפה נפצעה קשה מורה בת 52, אולם מצבה מוגדר יציב והרופאים מדגישים כי חייה אינם בסכנה מיידית.

בנוסף, תלמידה בת 16 נפגעה באורח קל וקיבלה טיפול רפואי.

עדי ראייה מסרו כי החשוד לבש מכנסי קרבי וחולצה שחורה, מה שעורר בהלה רבה בקרב תלמידים ואנשי צוות שהיו במקום.

בתוך דקות ספורות הוזעקה למקום יחידת ה-BAC, שנטרלה את התוקף ועצרה אותו. כעת הוא מצוי בחקירת המשטרה, החוקרת את המניע למעשיו ואת נסיבות הגעתו לזירה.

האירוע עורר הדים בקרב אנשי ציבר בצרפת. חבר הפרלמנט של מחוז האלפים הימיים, אריק פוג'ה, הביע תמיכה פומבית במי שנפגעו וציין כי הוא שולח "סולידריות מלאה לקורבנות, לקהילת המורים כולה ולצוות הניהול של בית הספר". דבריו מצטרפים לחשש ההולך וגובר בצרפת לנוכח מקרים חוזרים של אלימות במוסדות חינוך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר