בעקבות החרם: ראש ממשלת בלגיה הגיע לגרמניה לתמוך במנצח הישראלי

ראש ממשלת בלגיה ערך מחווה יוצאת דופן כשהגיע לגרמניה כדי להשתתף בקונצרט של המנצח הישראלי הנודע, להב שני (חדשות בעולם) 

ראש ממשלת בלגיה, בארט דה ובר (צילום: מאת © European Union, 2025, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=162640299)

ראש ממשלת בלגיה, בארט דה ובר, יצא למסע מיוחד לגרמניה השכנה כדי להשתתף בקונצרט בהובלת המנצח הישראלי להב שני.

הדרמה החלה ביום רביעי, כשפסטיבל פלנדריה בגנט ביטל קונצרט מתוכנן של הפילהרמונית של מינכן בניצוחו של שני, שהיה אמור להתקיים ב-18 בספטמבר. הפסטיבל הצדיק את החלטתו בטענה כי "אף על פי ששני הביע תמיכה בשלום ובפיוס פעמים רבות, לאור תפקידו כמנצח הראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, איננו יכולים להבהיר מספיק את יחסו למשטר רצח העם בתל אביב".

שגרירת ישראל בבלגיה, עידית רוזנצוויג-אבו, גינתה בחריפות את ההחלטה ברשת X, וכתבה: "יש מילים לתאר אפליה של אדם רק על בסיס מוצאו. גזענות. ובמקרה של יהודי, אנטישמיות".

דה ובר פרסם בחשבון ה-X שלו תמונה שלו עם שני וכתב: "לעולם, אבל לעולם, לא יהיה מקום לגזענות ולאנטישמיות" בבלגיה. הוא הבהיר כי הוא מגנה בתוקף את ביטול הקונצרט, שנעשה "על בסיס מוצאו של המנצח להב שני בלבד".

"התעקשתי להעביר לו מסר זה באופן אישי ולהביע את הערכתי לתרומתו לכוחה של המוזיקה", אמר ראש הממשלה, שהצטרף אליו שגריר גרמניה בבלגיה.

1
בלגיה מכרה את נשמתה לשטן והפכה למדינה מוסלמית. לכן תהיה אנטישמיות חריפה בבלגיה. מסכנים ילדי הבלגים בדור הבא.
בלגיה מכרה את נשמתה לשטן

