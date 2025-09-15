נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (שני) לתקיפה הישראלית בקטאר, בה נעשה ניסיון לחסל את בכירי ארגון הטרור חמאס השוהים בדוחא, ואמר כי ישראל חייבת לפעול נגד חמאס אך חייבת להיות זהירה.

בדבריו, הצדיק טראמפ למעשה את התקיפה הישראלית נגד בכירי החמאס אך בד בבד דרש מישראל להיות זהירה, לפחות בכל הנוגע לקטאר.

"המסר שלי הוא זה", אמר טראמפ, "הם (ישראל. י"ג) חייבים להיות זהירים מאוד מאוד. הם חייבים לפעול נגד החמאס, אבל קטאר היא בעלת ברית חשובה לארה"ב. הרבה אנשים לא יודעים את זה".

טראמפ הוסיף ואמר: "אמרתי לאמיר, שהוא אדם נהדר - לדעתי, ‘אתה צריך יח"צ טוב יותר כי לא מבינים אתכם’. מדברים עליכם רע וזה לא בצדק".

קטאר היא בעלת ברית חשובה מאוד, אז ישראל וכולם, עלינו להיזהר. כשאנחנו תוקפים עלינו להיות זהירים", חתם טראמפ את התייחסותו.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס בשבוע שעבר, לתקיפה הדרמטית על ראשי ארגון הטרור חמאס בעיר הבירה של קטאר.

הנשיא אמר לכתבים: "אני לא מרוצה בכלל מהתקיפה הישראלית בקטאר, אני לא מתלהב מזה. אני לא מתלהב מכל הסיטואציה. זו לא סיטואציה טובה. אבל אומר כך: אנחנו רוצים את החטופים בחזרה, אבל אנחנו לא מתלהבים מהאופן שבו הדברים התנהלו היום".

טראמפ הוסיף: "אני אף פעם לא מופתע מכלום. במיוחד כשזה נוגע למזרח התיכון".

כעבור מספר שעות, טראמפ פרסם הצהרה נוספת שבה כתב: "זו הייתה החלטה של ראש הממשלה נתניהו, לא החלטה שלי. הפצצה חד צדדית בתוך קטאר, מדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה של ארצות הברית, תקיפה חד-צדדית שאינה מקדמת את מטרותיה של ישראל או אמריקה".

"עם זאת", ביקש להבהיר נשיא ארה"ב: "חיסול חמאס, שהרוויח מהסבל של תושבי עזה, הוא מטרה ראויה".

לדבריו: "הוריתי מיד לשליח המיוחד סטיב ויטקוף ליידע את הקטארים על המתקפה הקרבה, מה שהוא עשה, אך למרבה הצער, מאוחר מדי כדי לעצור את המתקפה".

טראמפ שיתף והוסיף: "דיברתי גם עם ראש הממשלה נתניהו לאחר המתקפה. ראש הממשלה אמר לי שהוא רוצה לעשות שלום. אני מאמין שתקרית מצערת זו יכולה לשמש הזדמנות לשלום".

באשר לשיחות עם קטאר, עדכן הנשיא: "דיברתי גם עם האמיר וראש ממשלת קטאר, והודיתי להם על תמיכתם וידידותם למדינתנו. הבטחתי להם שדבר כזה לא יקרה שוב על אדמתם".