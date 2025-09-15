מרוץ אופניים יוקרתי בספרד שאמור היה להגיע לקו הסיום במדריד הבירה הסתיים מוקדם מן הצפוי בעקבות פריצת גדרות על ידי מפגינים פרו-פלסטינים.

לפי הדיווחים במדינה, כמאה אלף שונאי ישראל השתתפו במחאה וגרמו לביטול מקטעים בתחרות האופניים היוקרתית "וואלטה א־אספניה".

המהומות פרצו בגלל השתתפות הקבוצה הישראלית 'פרמייר-טק' בתחרות, בזירות השונות נפצעו כמה עשרות בני אדם על ידי המפגינים, ועל ידי השוטרים שבאו לאכוף את הסדר.

לפי הדיווחים, הפורעים השליכו גדרות וחפצים שונים לעבר השוטרים שהגיבו הם בגז מדמיע לעבר המפגינים. לאורך המסלול נתלו שלטים אנטי-ישראלים ומסרי תמיכה בעזה.

בעוד הרוכבים התכוננו להגיע לקו הסיום, המפגינים הצליחו פעם אחר פעם לפרוץ את הגדרות ולבסוף נאלצו המארגנים לוותר על מקטע של כ-50 קילומטרים בתוך העיר מדריד.

המנצח יונאס וינגגורד הסתפק בטקס פנימי מאולתר עם קבוצתו. "זה רגע שנגזל ממני", אמר בסיום. "לכל אחד יש זכות להפגין, אבל לא בצורה שמסכנת אותנו".

במהלך השבועות האחרונים שיבשו מפגינים את המרוץ פעמים רבות. שבעה מתוך אחד-עשר הימים האחרונים נפגעו מהפגנות, ולעיתים נגרמו תאונות כאשר מפגינים ניסו לפרוץ למסלול. יותר מעשרים איש נעצרו לאורך הדרך.

וינגגורד, שכבר הבטיח את ניצחונו יום קודם לכן, סיים את המרוץ עם יתרון של דקה ו-16 שניות על פני ז’ואאו אלמיידה.

האירוע הפך לזירה דיפלומטית טעונה. ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ’ס, שכבר הכיר במדינה פלסטינית והצטרף למהלך נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי, שיבח את המפגינים אך קרא לכבד את הספורטאים. מנגד, שר החוץ הישראלי גדעון סער תקף את סאנצ’ס על "עידוד מחאות אלימות". גם ראש עיריית מדריד חיבר את דבריו לתחושת בושה לאומית, והגדיר את היום כיום עצוב לעיר.