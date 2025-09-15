בפריז החל היום (שני) משפטם של 12 חברי עמותת Ultime Liberté, החשודים בסיוע למאות אנשים לרכוש רעל קטלני במטרה לסיים את חייהם.

החברים, בגילאי 74–89, פעילים בעמותה שחרתה על דגלה את ה"זכות" להמתת חסד בצרפת, עומדים לדין על עבירות הקשורות לסחר בחומרים אסורים, בין אוגוסט 2018 לנובמבר 2020.

במהלך השנים הללו, על פי התביעה, הם סייעו למספר רב של אנשים, חולים או לא, לרכוש באינטרנט את הפנטוברביטל – חומר שמביא למוות מהיר וללא סבל – שנשלח במשלוחים עטופים בבקבוקי זכוכית עם תווית "Natural Cosmetics".

רבים מהנפטרים היו קשישים או חולים במצבים קשים, בעיקר בעלי השכלה גבוהה, אך נמצאו גם מקרים בהם הבחירה במוות לא הייתה קשורה למחלה קשה או לגיל מתקדם.

נשיאת העמותה, קלוד היורי, הדגישה כי מטרת הארגון אינה להביא למוות אלא לאפשר לאנשים "לסיים את חייהם בשלמות ושלווה, עם שליטה מלאה על הרגע שבו יחליטו לעצור, במקום להמתין להחלטת הרופאים".

בצרפת, בניגוד למדינות אחרות כמו בלגיה ושוויץ, המתת חסד אסורה על פי חוק והיא נחשבת לרצח לכל דבר ועניין.

חקירה שהחלה בקיץ 2019 בעקבות דיווחים אמריקאים על סחר במקסיקו גילתה רשת הפצה בינלאומית של הפנטוברביטל. בעקבות זאת בוצעו במרץ 2019 למעלה ממאה חיפושים ברחבי צרפת. חלק מהחברים בעמותה סייעו למבקשי המוות באמצעות מסרים מוצפנים והכוונה ברכישת התרופה, ועל כך הם עומדים היום לדין.

עורך הדין של רוב הנאשמים, ארנו לווי-סוסן, ציין כי המשפט מהווה גם הזדמנות להעלות את המודעות הציבורית ל"בעיות", כך לדבריו, הקשורות לסוף החיים. מרבית הנאשמים הם מורים לשעבר, חסרי עבר פלילי, והם עומדים לדין כעת בפני בית המשפט הפלילי בפריז.

כאמור, למרות חומרת המעשים, הקבוצה אינה חשודה ברצח אלא ב"סחר בחומרים אסורים" בלבד.