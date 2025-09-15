התקשורת הרומנית דיווחה הבוקר (שני) כי הלילה, במהלך טיסת ישראייר 6H703 מתל אביב לבוקרשט (OTP) המפועלת ע"י מטוס חכור של HelloJet, פרצה קטטה רבת משתתפים. על פי הדיווחים, כ-30 נוסעים התקוטטו במהלך הטיסה. לא דווח על נפגעים, אך האירוע עורר הדים בתקשורת הרומנית.

עם הנחיתה, צוות מטוס האיירבוס A320-232 (YR-RAM) זימן את משטרת הגבול הרומנית. השוטרים זיהו 7 נוסעים ישראלים שהיו מעורבים ישירות בעימות, והטילו עליהם קנסות בסך 4,000 ליי כל אחד (כ-3,300 ש"ח), בהתאם לחוק התעופה הרומני.

משטרת הגבול הרומנית מסרה כי המהומה התרחשה בליל שני, בסביבות השעה 01:00. כאשר משטרת הגבול בנמל התעופה הבינלאומי אנרי קואנדה בבוקרשט התקבלה הודעה טלפונית ממוקדן נמל התעופה שהודיע כי צוות טיסה שעמדה לנחות מתל אביב ביקש, עם הנחיתה, את נוכחותם של משטרת הגבול על סיפון המטוס.

"הסיבה לאירוע הייתה סכסוך ספונטני שפרץ בין מספר אזרחים ישראלים במהלך הטיסה", מסרו הלילה גורמי משמר הגבול.

בישראייר צמצמו את מספר המעורבים בתקרית, ובהודעת החברה נמסר: "בטיסה מתל אביב לבוקרשט ארעה תקרית בין 11 נוסעים. עם הנחיתה חיכתה לנוסעים משטרה מקומית. ישראייר מגנה אלימות מכל סוג ופועלת בהתאם לחוק ולתקנות".