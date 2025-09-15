לאחר אין-סוף דחיות של מועד אחרון, מאבקים באולמות בתי המשפט של ארה"ב ואיומים של ממשל טראמפ להשבית את האפליקצייה הפופולארית, ארצות הברית וסין הצליחו להגיע להבנות ראשוניות לגבי עתיד פעילותה של טיקטוק בארה"ב.

ההסכמות הושגו בתום יומיים של דיונים אינטנסיביים במדריד.

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר כי הושג מתווה עקרוני שיאפשר את המשך פעילותה של האפליקציה הפופולרית, תוך מעבר לבעלות אמריקאית.

לדבריו, זהו תנאי מרכזי שהוצב על ידי וושינגטון כדי למנוע את סגירתה הצפויה כבר ב־17 בספטמבר.

ארה"ב חוששת שהאפליקציה משתמשת בנתוני משתמשים לצרכים ריגול אחר בכירים ואחר האוכלוסייה האמריקנית בכלל.

נציג הסחר האמריקאי, ג'יימיסון גריר, הוסיף כי ייתכן שהמועד שנקבע יוארך במעט, אך רק משום שהושג מתווה מחייב. "בלי הסכמה עקרונית, לא הייתה ניתנת הארכה," ציין בסנט.

המו"מ במדריד כלל לא רק את סוגיית טיקטוק אלא גם נושאים כלכליים רחבים יותר, בהם מכסים ומגבלות טכנולוגיות. האמריקאים הזהירו כי אם בייג'ין לא תוותר על דרישותיה להקלות במכסים ובהגבלות טכנולוגיות כחלק מהסדר ההפרטה, וושינגטון תמשיך לקדם את איסור השימוש בטיקטוק בתחומה.

במקביל, הצדדים בחנו דרכי שיתוף פעולה בתחומים רגישים נוספים, בהם מאבק בהלבנת הון וצמצום ההברחות של פנטניל, סם קטלני שמקורו בחלקו בסין.

שר האוצר האמריקאי מסר כי צפויה להיערך בקרוב סדרת שיחות נוספת בנושאים כלכליים וביטחוניים, והודיע כי ביום שישי הקרוב יקיימו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג שיחה ישירה, במטרה לנסות ולהסדיר את ההבנות שהושגו במדריד.